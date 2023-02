Descubre qué es la gripe aviar y si puede causar una pandemia como la del Covid-19

Comparta este artículo

Camboya.- Luego de la pandemia por Covid-19, es natural que cuando se lee sobre algún virus, en los medios de comunicación, esto desate cierto temor en la sociedad. Recientemente, la prensa se ha enfocado en el H5N1, infección que es mejor conocida como la gripe aviar y de la que se habló mucho en el año 1997, cuando se registraron algunos casos de esta enfermedad en China, país cuna del SARS-CoV-2.

Si bien, ya han pasado 26 años de ello, parece ser que la cepa H5N1 está de vuelta. Según algunos informes, el pasado 16 de febrero, una niña, de apenas 11 años, perdió la vida en la provincia de Prey Vent, al sureste de Camboya. La infante habría comenzado a presentar síntomas de una infección común, entre los que se pueden mencionar: fiebre, tos y garganta seca, pero los signos empeoraron y falleció. Esto se sabe gracias a la agencia gubernamental de vigilancia de la mencionada nación.

En días recientes, trascendió la noticia de que el padre de la menor, también dio positivo a H5N1, pero no ha sido el único, ya que otras 11 personas se encuentran bajo observación porque presentan síntomas similares,. Hasta el momento se desconoce cómo fue que el virus, saltó a la menor, pero se estima que fue porque la víctima tuvo contacto con un ave infectada, aunque esto no ha sido confirmado.

Como se mencionó al comienzo de esta nota, es natural que después de que esta noticia salió a la luz, muchas personas comenzaran a cuestionarse si esta enfermedad tiene la capacidad de convertirse en una pandemia al nivel del Covid-19. Como se dijo en un inicio, este virus ya había saltado a los humanos a finales de los años 90, en China, pero con el pasar del tiempo el brote se fue degradando.

Según algunos informes, esta enfermedad no podría progresar de la misma manera que se vio con el nuevo coronavirus, ya que, si bien es altamente contagiosa, también tiene una alta tasa de mortalidad, por lo que no podría propagarse de manera tan efectiva como lo visto con el Covid-19. Esto no descarta que la gripe aviar tiene similitudes con el virus pandémico, ya que, también es una enfermedad respiratoria, con la diferencia de que ésta se propaga entre humanos y aves.

