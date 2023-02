FOTOS: Dos hombres se pelean por una mujer en una feria; al final los tres terminan juntos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Anteriormente, las relaciones amorosas solían estar compuestas por dos personas; sin embargo, con el pasar de los años y el avance de la sociedad, han ido surgiendo vínculos románticos entre más participantes, ya sea con tres, cuatro y hasta cinco personas. Si bien, esto comienza a ser bastante normal en otros países, en México es algo que aún no se ve tan normalizado, aunque esto no significa que no existan.

Tal es el caso de una chica que, en cuestión de horas, habría convencido a su pareja y a otro hombre de formar un trío amoroso y todo en medio de una feria. La historia se viralizó en TikTok, cuando una persona se percató de que dos sujetos se estaban peleando por una fémina, quien trataba de calmarlos, pero parecía que no lo lograría, ya que, de pronto uno de los individuos decidió marcharse y dejarla ahí.

Parece ser que, después de unos segundos, el hombre reflexionó de mejor manera y regresó a la feria. Todo parecía indicar que la mujer ya se había decidido por uno de los dos, por lo que el segundo en cuestión se marchó a bailar con otra joven, cosa que le desagradó a la fémina, quien no dejó de lanzarle miradas y hasta se dio el lujo de ir a reclamar lo suyo: "A ella le gustaba más el otro y le echaba los ojos de pistola al verlo bailar con otra. Así que fue a reclamar lo suyo. Así que para que decidirse por uno si puede tener a los dos".

En un sorprendente giro de acontecimientos, el segundo hombre regresó a donde estaba la pareja, con quienes comenzó a charlar y, den determinado momento, la situación tensa cambió, puesto parecía que los tres llegaron a un acuerdo poliamoroso, ya que, se les pudo ver felices, abrazados, mientras todos escuchaban música y se pasaban un gran momento. De hecho, los dos hombres, que en un principio parecía que estaban a punto de pelear, se estaban riendo mutuamente.

Por otro lado, la persona que estaba grabando el video y que pudo percatarse de toda la situación, reconoció que sintió un profundo sentimiento de envidia al ver al trío reconciliarse y disfrutar de la feria unidos: "Definitivamente ayer conocí la envidia. Dios no se te olvide que también soy tu hija. Adoro los finales felices". Este video desató una serie de comentarios en TikTok, donde coincidieron con la dueña del canal.

Fuentes: Tribuna