EU crea aplicación para eliminar fotografías privadas de menores en redes sociales

Estados Unidos.- Desde que los teléfonos con cámara se crearon, comenzaron a surgir problemas entre la comunidad infantil y juvenil, esto es debido a que varios menores compartían fotografías privadas con sus parejas o directamente con adultos, mismas que, posteriormente eran distribuidas por Internet. Con la finalidad de combatir este tipo de situaciones, en México se creó la Ley Olimpia, misma que busca castigar a quienes filtran imágenes íntimas de cualquier persona, sin su consentimiento.

Por otro lado, en Estados Unidos, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en colaboración con Meta Plataforms (dueños de Facebook, Instagram y WhatsApp) crearon un aplicación llamada Take It Down, con la que le permitiría al usuario a eliminar imágenes enviadas a otra persona. De acuerdo con algunos informes, el sitio entrara en funcionamiento este lunes, 27 de febrero.

Según algunos informes, la plataforma permitirá que los afectados en cuestión que puedan eliminar sus fotografías de sitios como Facebook, Instagram (que pertenecen a Meta) Yubo, OnlyFans y Pronhub, ya que estas son las plataformas que decidieron colaborar con Take It Down, es decir que, cualquier otro medio de mensajería como WhatsApp, Snapchat, Telegram, entre otros, están exentos y la aplicación no podría borrar las imágenes en cuestión.

El sitio funciona de manera anónima y permite que el usuario cree una huella digital de la imagen que envió, esta huella será ingresada a una base de datos, lo que permitirá que la red social elimine la imagen. Cabe mencionar que existen ciertas excepciones que, no podrían agradar del todo al público. Una de ellas es que, si la imagen se altera, como por ejemplo recortándola, agregándole un emoji, convirtiéndola en un meme o se censura de alguna manera, se convierte en una nueva fotografía, por lo que no se podrá retirar del sitio web.

Por otro lado, si el infractor le agrega ciertos filtros, pero ésta continúa siendo visualmente parecida a la original, podrá ser retirada del sitio. El vocero de Ncmec, Gavin Portnoy declaró: "Take it Down está hecha específicamente para personas que tienen una imagen que tienen razones para creer que ya está en la web en alguna parte, o que podría estarlo. Eres un adolescente y estás saliendo con alguien y compartes la imagen. O alguien te extorsionó y te dijo: 'Si no me das una imagen, u otra imagen tuya, voy a hacer x, y, z.

Fuentes. Tribuna