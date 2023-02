Mujer le dice a su novio que está embarazada de una manera poco tradicional y TikTok explota

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La llegada de un nuevo bebé a la vida de una pareja suele ser, en la mayoría de casos, algo sumamente especial que ambos comparten con alegría y emoción; sin embargo, existen ocasiones en las que las cosas podrían dar un giro inesperado, tal y como ocurrió con una mujer de TikTok quien, al no poder encontrar a su novio, decidió darle la buena nueva de una manera poco convencional.

Todo ocurrió en días recientes, a través de un canal de la red social de China, conocido como @humanosdesanatafe, en donde publicaron un video en el que, presuntamente, una fémina se habría percatado de que estaba embarazada, por lo que intentaría buscar a su novio, quien sería el afortunado padre de su hijo; sin embargo, éste no habría respondido las llamadas de la fémina y, al no tener otra alternativa, la futura madre decidió hacer lo impensable.

En el clip de apenas unos segundos se puede ver que enfocan un auto color blanco, en el que se encuentra una pequeña nota escrita con una cartulina rosa pastel, donde se aprecia la leyenda: "Fede, no me viene. Llámame", mientras que en letras pequeñas se puede leer: "Primer aviso"; mientras que en la pantalla se puede leer una pequeña etiqueta que dice: "F de Fede", como era de esperarse, esto desató las risas en Internet.

Hasta el momento, el video ha recibido cerca de 419 comentarios, en los que escribieron cosas como: "Fede se fue a Qatar a ver a Argentina campeón", "Fede te compro el Clio", "Fede, vayamos vendiendo el Clio. Hay que comprar uno con más baúl", "Fede, corre amigo", "El verdadero llamado de emergencia", "Fede tampoco viene", "Desde entonces no se sabe el paradero de Fede", "Corre esperansito", entre otras cosas.

Hasta el momento, el video ha acumulado un gran número de visualizaciones, así como alrededor de nueve mil 183 compartidos y más de 31 'me encanta'. Como suele ocurrir en este tipo de casos, hasta el momento se desconoce si Fede ya se dio por enterado de que será padre o no y es que, en la sección de comentarios se teoriza que lo sabe, pero que no ha querido contactarse con la futura madre.

