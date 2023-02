(VIDEO) Maravillas del primer mundo: Usuarios de Internet exhiben infestación de ratas en NY

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- ¿Quién no se ha enamorado de alguna película romántica ambientada en Nueva York? o ¿ha soñado con viajar a la ciudad de Los Vengadores? Si bien, filmes como 500 Días con ella, Avengers, Spiderman, Si tuviera 30 o series como How I Met Your Mother, Suits y Friends, suelen retratar a dicha metrópoli como una de las mejores del mundo, la realidad dista mucho de ello.

Desde hace un par de meses, diversos medios han exhibido que en la ciudad más famosa del mundo hay una severa infestación de ratas. Tan solo, el pasado jueves, 2 de febrero, se viralizó un video en el que una rata se sube, de manera campante, por la pierna de uno de los usuarios del metro de Nueva York. Parece ser que una persona, que se encontraba a lado del vagón se percató de los hechos, pero lejos de ayudar al pasajero, quien se encontraba disfrutando de una siesta, comenzó a filmar. En determinado momento, el adormilado hombre se percata de la situación y se levanta de su asiento sin armar escándalo, estrategia que le sirvió para no alterar al animal.

Ya de entrada, esto podría parecer lo suficientemente aterrador pero no fue nada en comparación con lo visto durante la tarde de este sábado, 4 de febrero, cuando se viralizó un video en la avenida más famosa de Nueva York, Time Square, y no precisamente por el glamur que ésta ha despedido por años, sino porque en la jardinera que rodea a la estatua de George Cohanen, se podían ver a alrededor de 15 ratas pululando una sobre otra. Todo parece indicar que estos roedores se encuentran bastante familiarizados con los humanos, puesto no se les veía atemorizados por la presencia de estos.

Ratas en estatua de Nueva York

Este último video fue viralizado por un usuario de TikTok, identificado como @nick_spirit y replicado por varios medios, entre ellos Milenio, en donde resaltaron el grave problema de ratas al que Nueva York se está enfrentando durante los últimos meses y es que, de acuerdo con información de algunos residentes, lejos de lo que Hollywood y algunos magnates se han esforzado por mostrar, la realidad es que La Gran Manzana es un lugar lleno de suciedad, lo que facilita la proliferación de roedores.

Este clip desató un debate en la sección de comentarios, donde se leían mensajes como: "Aquí en Nueva York solo dos calles son las que se mantienen limpias. Las demás son un basurero. Así que no se pierden nada si no vienen para acá", "Las calles de Nueva York, están llenas de basura, bolsas negras de basura echas un muro. Ya sea en Manhattan, Bronx o Harlem es lo mismo", "Nueva York es de las ciudades con más roedores".

