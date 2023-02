Una mujer hace tremenda rabieta en pleno vuelo luego de que su novio terminara con ella

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Los rompimientos pueden llegar a ser una experiencia sumamente difícil, ya que, nunca sabes cómo lo va a tomar la otra persona. Si bien, hay quienes asumen las cosas con madurez y comprenden que el amor ya se terminó, también hay otros que no temen armar una tremenda escena, sin importar en el lugar y en el momento en el que se encuentren, tal y como le ocurrió a una joven, quien se encontraba en pleno vuelo.

Las cosas ocurrieron en medio de un vuelo que, parece haber sido grabado en Estados Unidos, cuando de pronto, el típico silencio de los viajes aéreos se vio interrumpido por los agudos gritos de una joven castaña con anteojos, quien se levantó furiosa de su asiento y le gritó a uno de los pasajeros: "¡Jód...!", para posteriormente llorar y tirarse al suelo del avión, ¿la razón de la reacción de la usuaria? Según información del video, publicado por el usuario de TikTok @traveltmz, el pasajero en cuestión era su novio y acababa de romper con ella.

Como era de esperarse, ni bien se publicó el video, comenzó a acumular una gran cantidad de visitas en la red social de China, donde hasta el momento ha sumado alrededor de 16 millones de reproducciones, más de 1 millón de 'me gusta', más de 71 mil comentarios y ha sido compartido alrededor de 40 mil veces. En el clip, de apenas unos segundos, se alcanza a ver que el exnovio permaneció sentado, tranquilo en su asiento e incluso se aprecia cómo le pide ayuda a una azafata para controlar a su expareja.

La aeromoza intenta tranquilizar a la berrinchuda pasajera, a quien le pedía de favor que pensara en la seguridad de los demás pasajeros, quienes según algunos informes, en un principio no comprendían exactamente lo que estaba ocurriendo y creyeron que la joven había tenido un ataque de nervioso por el vuelo; sin embargo, esto no le interesó a la agraviada, quien declaró entre lágrimas y gritos: "¡No me importa!".

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas reaccionaron en la sección de comentarios durante le video, entre los que se pueden mencionar algunos como: "Si ella reaccionó así delante de toda la tripulación, no quiero ni pensar cómo reaccionaría si estuvieran solos, creo que él temía por su seguridad", "Pero, ¿por qué la deja? Se nota que es tranquila y es muy bien portada", "Bien hecho, justo donde hay seguridad y la alejarás rápido de ti y le prohibirán los vuelos de por vida mientras te alejas por miles de kilómetros".

Fuentes: Tribuna