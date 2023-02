FOTO: Hombre en condición de calle es captado mientras usa una laptop y un celular de alta gama

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando alguien se refiere a una persona en condición de calle, regularmente se le viene a la mente alguien con pocas o ninguna pertenencia, así como con bajos conocimientos; sin embargo, como bien se suele decir, 'cada quien vive un drama diferente', por lo que en diversas ocasiones se desconoce la verdadera historia de vida de quienes se encuentran durmiendo en la calle.

Tal y como le pasó a un hombre identificado como Óscar Bustamante, quien se encontraba paseando por las calles de la Ciudad de México abordo de un camión turístico, cuando de pronto se encontró con algo inexplicable y es que, en una de las esquinas se podía apreciar a un sujeto en condición de calle, quien se estaba intentando cubrir del sol y llevaba la camisa abierta, pero algo diferencio a este vagabundo de otros.

Resulta ser que el hombre tenía una serie de pertenencias con él, mismas que no eran propias de alguien en condición de calle, como por ejemplo una computadora ejecutiva y iPhone de alta gama, de hecho, en el video se puede apreciar que Óscar menciona que se trata de una persona bilingüe, puesto cuando pasaron a un costado de él, lo escucharon hablando en inglés, ¡así como lo lees! Este hecho provocó la sorpresa en Bustamante.

En el clip de apenas unos segundos se puede escuchar a Óscar cuestionar su propia vida, puesto le costaba creer que, durante la mañana de un domingo, un hombre en condición de calle estuviese haciendo 'home office', sin ninguna preocupación aparente: "Oigan banda, ¿qué pe... con este cab...? Tiene un iPhone, estaba echando cheve, estaba hablando en inglés. Mira. Ni yo, que trabajo en Dalton. Mira, ¡home office!.

Vagabundo es captado haciendo 'home office'

Como era de esperarse, esta situación desató una serie de comentarios en TikTok, red social en la que el video se viralizó: "No es un vagabundo, es un nómada digital", algunos más mencionaron que incluso se habían encontrado con él: "Ya en serio, lo he visto por casi dos semanas y continúa. Nunca anda sucio. Su computadora y su celular siempre traen batería", lo que plantó la idea de que en realidad no es vagabundo como tal.

Fuentes: Tribuna