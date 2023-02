Grammy 2023: Ben Affleck y premio a la canción del año se llevan los MEMES en redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La industria musical es una de las más rentables a nivel internacional, tanto que hasta para seguir haciendo varios millones de dólares, basta con presumirse como ganador del Grammy, de ahí que esta ceremonia sea de las más esperadas cada año; no obstante, este 2023 no solo los ganadores de ‘robaron’ la atención del público sino que los presentes también, ejemplos de ello fue el actor Ben Affleck quien acudió en apoyo a su esposa, la cantante Jennifer Lopez con quien se sabe hay un acuerdo matrimonial que lo mantiene bastante agotado.

La 'Diva del Bronx' fue captada durante la 65 entrega del Grammy y, mientras ella miraba fijamente al escenario mientras bailaba al ritmo de la música, su esposo dejó ver un aspecto de drama y cansancio crónico, imagen que ya forma parte de los momentos más icónicos de la noche y que claro, fueron inspiración para varios memes y hasta mensajes para pedir liberarlo del yugo matrimonial, específicamente porque la internet de temas como On The Floor, Dance Again o Le'st Get Loud le ha pedido mantener viva la chispa del amor y la pasión por lo menos cinco veces a la semana.



"Por muy mal día que estés teniendo, te prometo que no eres tan miserable como Ben Affleck en los Grammy en este momento", fue uno de los comentarios que se leyó en redes.

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Canción del año menos esperada

Por si fuera poco, la actitud y desagrado del actor quien en el pasado interpretó a 'Batman' en los Grammy no fue la única que dio pie a la creación de varios memes, pues cuando llegó el momento de revelar cuál es la Mejor Canción del Año, se esperaba que Beyoncé, Adele, Harry Styles o Taylor Swift se llevaran la presea; no obstante, la cantante Bonnie Raitt con el tema Just Like That fue la elegida, momento que causó desconcierto pues de las nominadas este tema era el menos favorito a ser elegido.

De inmediato, la tendencia se la llevaron las quejas por este premio pues internautas simplemente no entendían qué es lo que el jurado evaluaba al tener a los artistas antes mencionados en la terna y al final la canción menos sonada de la radio fue la que se llevó el premio. Incluso, se dio que otros de los posibles favoritos a ganar eran Lizzo o Kendrick Lamar pero no la intérprete que subió a recoger su galardón.

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

A pesar de los memes y la exigencia de los internautas por ver ganar a sus artistas favoritos, la entrega del Grammy se llevó con base al plan y claro, consiguió atraer una gran audiencia, especialmente porque los personajes antes descritos se volvieron tendencia y, en el caso del exesposo de la actriz Jennifer Garner, sigue dando de qué hablar con las fotografías que de él se han compartido una vez que llegó al altar con Jennifer Lopez.

Fuente: Tribuna