Hombre se vuelve viral por usar falda y tacones en el trabajo; se "aburrió" de la ropa tradicional

Comparta este artículo

Baden-Württemberg, Alemania.- Algo que se ha venido diciendo en años recientes es que la ropa no tiene género, ante esto, reconocidos artistas como Harry Styles han marcado tendencia por dejarse ver usando vestidos, faldas y hasta tacones en eventos de gran calibre, como lo visto en los Grammy 2023. Pero resulta que en Alemania, un hombre, de 63 años, decidió romper con estereotipos de moda desde mucho antes de que el cantante de As it Was.

Se trata de Mark Bryan, quien es originario de Dallas, Estados Unidos, aunque actualmente reside en la comunidad de Crailsheim, en Baden-Württemberg. De acuerdo con las declaraciones de este hombre, el hizo esto por decisión propia. Comenzóa utilizar faldas y tacones en su lugar de trabajo y, pese a lo que cualquiera pudiese creer, la realidad es que él no pertenece a la comunidad LGBTQ+, de hecho, él se califica como alguien heterosexual, incluso está casado y tiene tres hijos.

Créditos: Instagram de Mark Bryan

Según algunos informes, Mark ha trabajado en una oficina durante las últimas dos décadas, por lo que diariamente debía vestir traje, corbata y zapatos, pero con el pasar del tiempo terminó por aburrirse de vestir así diariamente, por lo que, en el año 2015 comenzó a utilizar faldas y tacones. Él declaró para el medio Mirror: "Veo la ropa sin género, y me encanta la libertad que tengo al poder usar ropa tanto de hombre como de mujer".

Mark relató que la idea le llegó cuando su esposa le sugirió que debía probar con prendas femeninas, en caso de estar aburrido de la ropa convencional de varón: "Empecé a explorar mi estilo cuando iba de compras con mi esposa y ella sugirió, '¿por qué no miramos vestidos y faldas?' Después de 20 años de usar traje y corbata me aburrí. En junio del 2015, comencé a usar tacones altos con trajes de pantalón en la oficina. Combiné unos zapatos rojos con una corbata roja y jamás miré hacia atrás".

Mark Bryan posa con falda y tacones a cuadros

Bryan confesó que después de comenzar a utilizar prendas femeninas, sus compañeros de trabajo comenzaron a molestarlo con que, en algún momento utilizaría vestidos, cosa que sí terminó por hacer, pero esto ocurrió hasta el año 2018: "La gente tiene tan arraigado que ciertas prendas son para hombres y otras para mujeres y cuando cruzas esa línea, entonces eres gay. Soy un hombre heterosexual, cis y la forma en que me visto no tiene nada que ver con mi sexualidad. Me encanta lo que uso".

El mencionado medio entrevistó a la esposa de Mark, quien prefirió que no mencionaran su nombre, pero sí aseguró que estaba sumamente orgullosa de la decisión que su marido tomó, incluso aseguró que él usa los tacones mucho mejor de lo que ella lo hacía: "Ceo que Mark se vería increíble en cualquier cosa, pero él es mi esposo después de todo. Usa tacones mucho más altos que yo, pero sus piernas también lucen mucho mejor".

Fuentes: Tribuna