México deja huella en el mundo: Lanzan audio del 'fierro viejo' en japonés; descubre cómo se escucha

Tokio, Japón.- Si algo han dejado en claro influencers como Chingu Amiga es que México tiene un encanto que es imposible replicar en otras partes del mundo. Además del 'bajo' precio de la fruta y la amabilidad de esta nación, existe otra cosa que llama poderosamente la atención de los visitantes de otros países y estos son los vendedores ambulantes que se ayudan de audios para poder ofrecer su producto.

Sonidos como el de los tamales, el gas, los elotes y el camote forman parte del folclore de este país; sin embargo existe uno que sobresale aún más: El fierro viejo. Si bien, esta grabación es relativamente reciente (fue grabada hace algunos años) la realidad es que, rápidamente se popularizó, al grado en el que no existe persona en México que la haya escuchado al menos una vez, a lo largo de su existencia.

Es por este motivo que no resultó sorpresa saber que la ilustradora de TikTok, conocida como Tabe, se encargó de realizar un corto video en el que se aprecia a un comprador de fierro viejo, quien conduce su camioneta, la cual va cargada con el típico colchón y refrigerador, además se puede ver a un pequeño ayudante, quien viaja en la caja del vehículo, pero esto no es todo, ya que, la joven fue más allá y grabó un audio en el que se puede escuchar la conocida letanía, aunque esta vez en japonés.

Aunque el video está ambientado en la conocida isla del sol naciente, la realidad es que rápidamente se popularizó en México, donde los comentarios de los paisanos no tardaron en aparecer. Varios de ellos incluso aseguraron que no necesitaban una traducción para saber lo que decían: "Mexipon cada día más cannon", "No necesito traducción para esto", "Hasta que no leí que estaba en japonés, yo lo escuché en español", "Evidentemente, es arte", "Se dice en japonés, pero se escucha en español".

Si bien, este audio es bastante popular en toda la República Mexicana, la realidad es que cuenta con un origen que algunos podrían llegar a considerar como tierno. Resulta ser que la voz de la letanía pertenece a María del Mar Terrón, quien tenía apenas 9 años cuando su papá la ayudó a realizar la famosa grabación. Como ya intuirás, su progenitor se encargaba de comprar fierro viejo, por lo que se le ocurrió la idea de utilizar una voz femenina para que la gente no se asustara al escucharlo y lo reconocieran fácilmente.

En algún momento, la ahora joven María del Mar fue contactada por la revista Chilango, donde relató que su padre incluso le hizo dibujos para que no se le olvidará ninguna parte de su discurso: "Puso un estéreo, un micrófono, me apuntó en un papelito todo lo que tenía que decir, ¡ah! Y también hizo dibujos para que no se me olvidara". Es posible que, en aquel momento, no lo supieran, pero estaban grabando uno de los sonidos más icónicos del México actual.

