Oscar 2023: Estas son las grandes sorpresas que La Academia tiene preparadas para estos galardones

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este domingo, 12 de marzo, se celebrará la edición número 95 de los Oscar, la cual, como cada año, fue organizada por la Academia de Artes y Ciencias. Este es uno de los momentos más esperados por los amantes del cine, ya que, es cuando grandes luminarias se reúnen en un solo lugar: Dolby Theatre en Los Ángeles. Descubre algunas curiosidades de esta nueva emisión.

El año pasado, los Oscar fueron abiertamente criticados por sus anfitrionas: Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, por lo que parece ser que La Academia se tomó muy en serio los reclamos y decidieron recurrir a un viejo conocido, el comediante Jimmy Kimmel, quien ya se ha encargado de ser el anfitrión de estos galardones, al menos en otras ocasiones; aplicando así el término: "Malo por conocido..."

La alfombra roja de los Oscar se volverá color champán

Actualmente, hay una polémica con dos histrionistas, quienes actualmente están compitiendo en la categoría a 'mejor actriz': Cate Blanchett y Michelle Yeoh, siendo que ésta última entró al ojo del huracán hace unos días porque habría insinuado frente a los medios de comunicación que sería ella quien debería llevarse el Oscar. Más allá de las controversias, ambas mujeres interpretaron papeles con algo en común, los dos iban dirigidos para hombres.

Así como lo lees, resulta ser que en el caso de Everything Everywhere All At Once, la protagonista sería, originalmente, un hombre interpretado por Jackie Chan, cosa que Yeoh reveló durante una entrevista: "Así lo escribieron, con Jackie en mente y yo como su esposa, de manera que los papeles están completamente invertidos", señaló la actriz de origen asiático. Caso que se repitió con Cate, cuyo papel también era el de un hombre, aunque la famosa reveló que fue mejor cambiar el género del protagonista, ya que, de esta manera el filme fue más interesante.

Angela Basset es la primera actriz de Marvel Studios nominada a los Oscar

Si bien, las películas del Universo Marvel llegaron a ser sumamente amadas por los fans, dado a los excelentes efectos especiales de sus primeras etapas, esto no era suficiente para que La Academia tomara en cuenta a los actores de estas franquicias, cosa que parece estar a punto de cambiar, ya que, la actriz Angela Basset recibió la nominación a 'mejor actriz de reparto' por su interpretación como 'la reina Ramonda'.

Por último, pero no menos importante, como todos sabrán, la alfombra roja de los Premios Oscar cambiará de color, algo que no se había visto en los últimos 60 años. De acuerdo con información de Lisa Love, una de las encargadas de la organización del evento de este año, la orden fue dada por Bill Kramer, quien es director ejecutivo de La Academia, él deseó cambiar el tono a champán.

Fuentes: Tribuna