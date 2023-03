Oscar 2023: Descubre cuáles son las películas y los actores preferidos para llevarse la estatuilla

Comparta este artículo

Hollywood, Estados Unidos.- La fiesta más grande de Hollywood se encuentra a 24 horas de distancia, por lo que la expectación por saber qué película se llevará la codiciada estatuilla se encuentra más latente que nunca. Como era de esperarse, algunos amantes del cine ya comenzaron con sus apuestas y es que parece ser que en este año la competencia se encuentra mucho más reñida que nunca.

De acuerdo con información del sitio La Estatuilla, el Oscar a mejor película se lo llevó Los espíritus de la isla; mientras que Babylon obtuvo la estatuilla a mejor actriz de reparto y mejor guión original. Por otro lado, Tár obtuvo el premio a Mejor dirección y Mejor Actriz. Todo en todas partes al mismo tiempo también se podría ir a casa con dos premios: Mejor edición y Mejor actor de reparto. Por otro lado All the Beauty and the Bloodshed se llevó el galardón al mejor documental.

En tanto al Oscar a mejor película animada se lo llevaría Guillermo del Toro; finalmente, mejor fotografía se lo llevó All quiet on the Western Front, el cual obtuvo la estatuilla por mejor fotografía. Cabe señalar que estos premios habrían sido brindados por la crítica, según el sitio La Estatuilla, quienes se basaron en una encuesta, por lo que, por el momento aún no hay ganadores oficiales del Oscar 2023.

Como se mencionó a inicio de esta nota, este año hay grandes talentos nominados por La Academia. En el caso de las nominadas a mejor actriz se encuentra Andrea Riseborough, con Para Leslie; Cate Blanchett, por Tár; Ana de armas, con Blonde; Michelle Williams, Los Fabelman y Michelle Yeoh, con Todo en todas partes, al mismo tiempo. En el caso de la estatuilla a mejor actor se puede mencionar a Brendan Fraser, por La Ballena; Austin Butler, con Elvis; Colin Farrell, con Los espíritus de la isla; Paul Mescal, por Atardecer y Bill Nighy, con Living, este último actor destaca por ser la celebridad con mayor edad en recibir una nominación.

Los nominados al premio a mejor director son Martin McDongh, de Los espíritus de la isla; Ruben Östlund, con El triángulo de la tristeza; Todd Field, por Tár; Daniel Scheinert y Dan Kwan, con Todo en todas partes al mismo tiempo; Steven Spielberg, con Los Fabelman. Los nominados a mejor película serían: Top Gun: Maverick, Ellas hablan, Todo en todas partes la mismo tiempo, Los espíritus de la isla, El triángulo de la tristeza, Los Fabelman, Sin novedad en el frente, Avatar 2, Elvis y Tár.

Finalmente, pero no menos importante, se encuentran los nominados a mejor película de animación, los cuales son Red, Pinocho, Marcel the shell with shoes on, Monstruo del mar y El gato con botas: El último deseo. Cabe señalar que esta categoría siempre suele ser controversial debido a que, algunos internautas apuntan a que Disney suele 'comprar' a La Academia de manera anual, aunque esto no ha sido confirmado de manera oficial.

