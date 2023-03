'Tunden' en redes a Grupo Imagen TV por entrar tarde a la transmisión del México contra Colombia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los televidentes e internautas no perdonaron a Imagen TV, luego de que entraran tarde a la transmisión del partido de México contra Colombia en el Clásico Mundial de Beisbol después de haber anunciado con mucho entusiasmo la exclusividad del torneo para la cadena de televisión abierta a través de su canal 3.1 por lo que se volvieron blanco de críticas sobre todo en redes sociales donde los aficionados expresaron su molestia.

El partido estaba pactado para las 13:30 horas tiempo del centro de México; sin embargo, sorprendió que la señal de Imagen TV se mantenía en los comentarios previos del juego. Sin dar información sobre lo que estaba pasando los comentaristas en ese momento seguían sin hablar del encuentro que ya tenía dos entradas jugadas y la incertidumbre se mantuvo hasta que por fin apareció la transmisión con la tercera entrada ya en juego.

Te podría interesar Deportes ¡Sigue la maldición! México pierde en su debut ante Colombia tras un error en extra innings

Esto provocó la molestia de los aficionados que, principalmente en la red social de Twitter, comenzaron a increpar en las publicaciones que tenían sobre el partido y en las que les reclamaban por el inicio de la transmisión, les recordaron que ya había empezado el juego y les reclamaron molestos que no se podía ver en ningún lado. El tema puso a Imagen TV como tendencia en la red social del pajarito azul durante varias horas.

"Excelente servicio, por su 'exclusiva' no podemos verlo en ningún lado", dijo un usuario. "¿Qué pasó con la transmisión? ya inició el juego", comentó un usuario en la publicación donde se anunciaba el partido. "Cuando gusten. Ya va la segunda entrada y no hay transmisión", comentó otro en el post de Twitter. "Se perdieron 2 entradas ¿qué pasó? Esto no puede suceder si quieren ser la casa del beisbol y ¿el audio del estadio?", dijo otro usuario que esperaba ver el encuentro.

"Sería bueno que de perdida estas dos personas hablaran acerca del juego, comentaran en qué entrada va el juego", les reviró otro aficionado mientras la señal seguía sin dar entrada al partido. Ya cuando por fin se pudo observar el juego hasta el final, los comentaristas no se pronunciaron al respecto. Hasta ahora tampoco explicaron algo sobre lo sucedido en sus cuentas de redes sociales.

Mientras tanto, los aficionados quedaron inconformes por la primera transmisión del partido de México en el torneo donde finalmente cayó ante Colombia. Mañana la novena tricolor enfrentará a Estados Unidos en sus segundo encuentro, mismo que está anunciado en la misma cadena de televisión que cuenta con los derechos exclusivos. Este juego está previsto para arrancar a las 20:00 horas en el Chase Field.

Fuente: Tribuna