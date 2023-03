VIDEO: Will Smith se 'roba' las redes en plena noche del Oscar; no solo el actor, sino también el beisbolista

Ciudad de México.- La noche del domingo 12 de marzo se llevaron a cabo dos eventos relevantes tanto para el deporte como para la farándula, pues mientras se realizaba la 95 entrega de los Premios Oscar, también se disputaría el segundo encuentro de la Selección Mexicana de Beisbol contra la novena estadounidense de cara a los cuartos de final del mundial de este deporte; sin embargo, hubo una coincidencia que a muchos dejó con el ojo cuadrado, al tiempo que a los mexicanos llenó de indignación.

En redes sociales se volvió tendencia el nombre de Will Smith, esto debido a que en 2022 el actor de 54 años de edad no solo se había ganado la presea dorada en la categoría de Mejor Actor por su participación en la cinta Rey Richard, sino que además había golpeado delante de todos los presentes y en plena transmisión en vivo al comediante Chris Rock quien había hecho una broma sobre el aspecto de la esposa de este, Jada Pinkett-Smith.

Golpe de Will Smith a Chris Rock

Al cumplirse un año de este bochornoso evento, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) preparó a toda un equipo de crisis con el fin de prevenir que se presentara un evento similar; incluso, el presentador de televisión Jimmy Kimmel bromeó sobre el hecho de que aquel que recurriera a un acto de violencia sería recompensado con un Oscar y además tendría 19 minutos para dar un emotivo discurso que a su vez fuera una disculpa; todo con un tono de ironía.

Mientras los televidentes estaban expectantes a un evento como el sucedido en 2022, en el deporte Will Smith también llamó la atención aunque no fue el histrión sino que se hacía referencia al catcher de la selección de Estados Unidos, equipo que estaba perdiendo ante los mexicanos que acabaron con una pizarra de 11-5. Fue durante este juego que personalidades como Joey Meneses y el cubano Randy Arozarena (nacionalizado mexicano) se convertían en los 'héroes' del partido.

Al momento de ir al bat, Arozarena tuvo el gesto de saludar a Smith, quien se desempeña como receptor de los Dodgers; no obstante, un acto antideportivo fue lo que lomantuvo en tendencia ya que dejó con la mano estirada al nacionalizado mexicano quien no tuvo más remedio que colocarse en su puesto y buscar pegarle a la bola para mantener a la escuadra mexicana a la cabeza.

Al termino del encuentro y con el triunfo de México ante Estados Unidos, Randy respondió ante la prensa y aseguró que había tenido la oportunidad de saludar a Paul Goldschmidt con quien había tenido la oportunidad de jugar en Saint Louis, mientras que con Smith colaboró en Triple A. Por el gusto de volverlos a ver, no dudó en saludarlo aunque para el catcher pudo más la pizarra que el compañerismo.

"Me dio gusto verlo y lo fui a saludar, pero me dejó con la mano estirada, ¿qué le voy a hacer? No voy a ponerme a llorar. Le di para adelante y le di dos dobles y ya", exclamó el mexicano.