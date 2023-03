"Y el Oscar es para…": Con MEMES de AMLO, recrean portadas de las películas nominadas este 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La entrega de los Premios Oscar 2023 llego a su fin y con ello, os amantes del séptimo arte tienen dos opciones: la primera es ver los títulos que ganado una presea dorada la noche del domingo 12 de marzo (en caso de no haberlo hecho) o bien, comenzar un nuevo cicli y llegar bien preparados para la entrega del 2024; mientras alguna de esas dos cosas sucede, en redes sociales se han hecho virales algunos memes donde el protagonista el nada más que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Desde la noche de la ceremonia hasta la mañana de este lunes 13 de marzo, algunas cuentas en plataformas digitales han tomado escenas y fotografías del mandatario mexicano, las cuales se han adaptado para recrear los títulos o las portadas de las nominadas al Oscar este 2023 e incluso algunas de ellas se sabe, resultaron ganadoras de la presea.

Con el hashtag #Oscars, el mandatario mexicano y los momentos que han marcado su Gobierno, se 'subieron al tren' para mostrar cintas como Avatar, Elvis, All quiet on the western front o TÁR; hasta ahora, nueve títulos de los considerados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) son los que le mandatario ha protagonizado y a continuaron te los dejamos.

Títulos que no ganaron un Oscar

Elvis fue una de las nominadas y se esperaba que su protagonista Austin Butler, subiera al escenario del teatro Dolby de Los Ángeles; sin embargo, Brendan Fraser fue el que ganó el premio a Mejor Actor por The Whale. Caso similar sucedió con TÁR donde Cate Blanchett fue nominada pero Michelle Yeoh de la cinta Todo en todas partes al mismo tiempo se llevó el premio.

El triángulo de la tristeza o The Fabelmans fueron otras de las nominadas que se quedó sin ningún trofeo; sin embargo, la primera era la que más polémica causó al ser considerada para la mejor película, mientras que la segunda era otra de las fuertes por estar dirigida por Steven Spielberg. Aunque solo se quedan con el lujo de la nominación, AMLO también las recreó sin haberse dado cuenta.

La cinta The Banshees of Inisherin también estaba considerada a ocho categorías y de todas no ganó en ninguna. Por supuesto que las cintas que sí ganaron un Oscar también cuentan con un momento que el presidente de México protagonizó y que claro, quedó ad hoc para este momento; ejemplo de ello fue Avatar: The Way of water; Top Gun: Maverick y la que más arrasó, Todo en todas partes al mismo tiempo.

