'The Crown' vuelve a causar controversia; recreará uno de los peores escándalos de la Familia Real

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La serie de drama histórico, The Crown, vaya que ha sabido causar dolores de cabeza a la Familia Real Británica, quienes en más de una ocasión han pedido la cancelación del show o directamente han pedido que coloquen anuncios al principio de cada episodio para dejar en claro que se trata de una dramatización y no de un documental tallado en calca de lo que en realidad ocurrió en la vida de la Reina Isabel II.

En un inicio la aclamada serie atrapó a los amantes de la realeza inglesa debido a que retrataba parte el pasado de Elizabeth II, así como los retos a los que tuvo que enfrentarse al convertirse en la reina de Inglaterra a una edad sumamente joven. Si bien, en un inicio no tuvieron miedo de mostrar cosas delicadas como la relación del exrey Eduardo con personajes cuestionables como Adolfo Hitler, en la temporada cinco se vieron amenazados constantemente por el temor de recrear la trágica muerte de la Princesa Diana.

'The Crown' volverá a causar controversia

Otro hecho que causó controversia fue que la nueva temporada se estrenó a pocas semanas del fallecimiento de Isabel II y el ascenso de Carlos III a la corona, el problema viene porque en esa misma temporada, la serie revivió uno de los escándalos más penosos para el nuevo monarca, la filtración de una grabación telefónica en la que mantenía una charla subida de tono con la ahora reina consorte, Camila Parker Bowles.

En el medio de todo esto, parece ser que The Crown no planea tentarse el corazón y lanzará otro gran escándalo que rodeó a la familia real en años recientes; éste estaría relacionado con el príncipe Harry y no se trata de su divorcio de la familia real británica, sino de sino de algo mucho más bochornoso. Resulta ser que en el año 2005, el Duque de Sussex acudió a una fiesta de Halloween, algo natural para alguien de su edad, el problema en sí estuvo en su vestimenta.

Aquella noche, el hijo de Lady Di fue captado socializando mientras utilizaba un uniforme nazi, como era de esperarse, la fotografía se filtró a uno de los medios más leídos de Inglaterra: The Sun, motivo por el que más tarde, el ahora esposo de Meghan Markle tuvo que emitir un comunicado en el que incluía una disculpa pública: "lamento mucho si he causado alguna ofensa, declaró el joven príncipe.

Fotografía del Príncipe Harry con uniforme de soldado de Hitler

Esta situación habría sido tan penosa para Harry que incluso incluyó un pasaje dedicado a ello en su libro de memorias Spare, donde reveló que antes de ponerse el disfraz, llamó a su hermano para consultarlo sobre su decisión y tanto él como su ahora esposa, Kate Middleton habrían estado de acuerdo: "Llamé a Willy y Kate, les pregunté qué pensaban. 'Uniforme nazi', dijeron. Ambos aullaron. '¡Peor que el traje de leotardo de Willy! ¡Mucho más ridículo!' Lo cual, de nuevo, era el punto".

Fuentes: Tribuna