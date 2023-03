No es un episodio de 'Black Mirror': China crea una IA para presentar las noticias; conoce a Ren

Comparta este artículo

Beijing, China.- A finales de este 2022 y comienzos del 2023, muchas personas pegaron el grito en el cielo cuando el buscador de Bing lanzó su propia Inteligencia Artificial (IA) conocida como chatGPT, el cual se encarga de realizar una investigación y brindar la información para las personas en cuestión de segundos; además de ello, se encarga de leer todo, así que básicamente, solo estás encargado de escuchar los datos que recopiló para ti.

Esta situación provocó que muchas personas temieran que esto significa el principio del fin para diversos trabajadores, incluso si le pides a la IA que te diga los trabajos que correrían el riesgo con su presencia en el mundo laboral, ella tranquilamente te responde: médicos, atención a cliente, redactores, empleos en el sector administrativo como contabilidad, entre otros; aún así asegura que su presencia en el mercado permitiría el desarrollo de 12 millones de empleos.

Mientras la gente se estaba reponiendo de la llegada de Chat GPT, China se encargó de lanzar su propia Inteligencia Artificial, la cual es una presentadora de noticias conocida como Ren Xiaorong, que se jacta de poder transmitir noticias las 24 horas del día, los 365 días del año. La IA tiene la apariencia de una mujer joven y atractiva, vestida con un elegante outfit corporativo color negro. El único problema con esta inteligencia es que fue creada para trabajar en el medio de comunicación oficial PCCh, People's Daily, el cual se caracteriza por estar en favor del partido político que ha regido al gigante asiático durante varios años.

La IA se presentó a través de la versión de Twitter de China, Weibo y aseguró que, a partir de ahora, se le vería en muchos lados: "Hola, mi nombre es Ren Xiaorong. Soy un presentador digital de IA que acaba de unirse a People's Daily. Millones de presentadores me han impartido sus habilidades profesionales. Durante los 365 días, las 24 horas, estaré informando noticias para todo el año, las 24 horas del día, sin descanso".

Si bien, la creación de Ren puede resultar como algo sacado de un capítulo de la serie de ciencia ficción, Black Mirror, la realidad es que esta IA posee sus limitaciones, como por ejemplo, solo puede responder con preguntas relacionadas al partido político o con ideología PCCh, el usuario no puede hacer que la falsa presentadora de noticias se desvíe de su guión, sin importar qué pregunta se le haga.

Sin embargo, opiniones hacía Ren en Weibo fueron bastante positivas, donde resaltaron lo real que puede lucir la anfitriona de televisión, pero hay que recordar que dicha red social es conocida por estar sumamente controlada por el Gobierno de China, por lo que esta reacción no es de extrañarse, aún así, la gente en Twitter, aplicación que no está permitida en el gigante asiático, la gente no se ha mostrado muy contenta con esta invención: "Esto se ve realmente mal", dijo una persona.

