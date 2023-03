Va a visitar a su novia, pero su suegro lo pone a trabajar de albañil; construye barricada

Comparta este artículo

Piura, Perú.- Ir a visitar a la novia en casa de sus papás es algo que suele poner nervioso a más de uno, esto es debido a que nunca sabes cómo reaccionarán tus suegros al conocerte; sin embargo, es posible que dichas visitas tengan giros inesperados, como que, los progenitores de tu pareja te quieran hacer sentir parte de la familia, de tal forma, en la que te ponen a realizar tareas como arreglar la corriente eléctrica, instalar un cortinero o directamente construir un muro.

Este fue el caso de un joven, quien fue a visitar a su novia, quien más tarde fue identificada como Angie Sandoval, una residente de Piura, ciudad de Perú. Resulta ser que, luego de llegar, el suegro terminó convenciendo a la pareja de su hija de poner un pequeño muro o barricada para evitar que el agua de las lluvias entre a la vivienda. Algo que presumiblemente podría sorprender a más de una persona.

Parece ser que el novio de Angie no es alguien de carácter complicado, ya que, en el clip se le puede apreciar con unos pantaloncillos cortos, una playera y sandalias, que se desconoce sí son de él. Al mismo tiempo, el joven se encuentra colocando una hilera de tabiques en la entrada de la casa. Parece ser que el muchacho cuenta con experiencia de albañilería, ya que, hasta se ayuda con una palita para partir a la mitad uno de los ladrillos y que éste embone a la perfección en la hilera.

El clip comienza con un audio grabado con el filtro de voz de TikTok, al tiempo en que se lee una leyenda: "Suegrito, yo solo venía a ver a su hija". Luego de ello, Angie cambia el texto para agradecerle a su novio por colocar la barricada que su padre le pidió, de manera improvisada: "Te amo mi vida, gracias por lo que haces por mi familia". Este texto aparece, justo cuando se ve al joven, animado, moviendo la cabeza de un lado a otro.

Como era de esperarse este clip se apenas unos segundos se volvió viral y, en poco tiempo, consiguió superar los más millones de visualizaciones, lo que generó miles de comentarios, en los que los usuarios de TikTok contaron sus anécdotas con sus respectivos suegros: "Yo solo fui una vez, por una semana y terminé trabajando de todo, desde allí no voy ni con invitación, pongo excusas", declaró una persona, mientras que otro declaró: "La mamá de mi novia me hizo cocinar una vez cuando se enfermaron todos en su casa de gripe y mi novia me llamó según porque no podía salir y estaba mal".

Algunas otras personas no contaron ningún tipo de anécdota, pero sí estuvieron de acuerdo con el proceder del suegro, puesto según su postura, el yerno debía ganarse puntos con la familia y demostrar que podía ocuparse de tareas manuales como, en este caso, la albañilería. Algunos más declararon que, como suegros, evitaban meterse en la vida de sus hijos y, por el contrario, los apoyaban en caso de tener una relación.

Fuentes: Tribuna