Perro de Querétaro es descubierto mientras robaba una casa; sorprenden a su dueño con esta nota

Querétaro.- Existe un dicho que reza que los perros son el mejor amigo de las personas, ya que suelen demostrar una lealtad absoluta, así como un amor puro a sus dueños; sin embargo, esto no los exime de que, en ocasiones, pueden llegar a hacer alguna que otra travesura que merezca una reprimenda, tal y como le ocurrió a un can que, a escondidas, se metía a robar a la casa de una mujer en Querétaro.

Los hechos ocurrieron en el mes de mayo del año 2018, sin embargo, la noticia resultó tan jocosa que aún en la actualidad se continúa replicando. Resulta ser que perrito era vecino de su víctima, por lo que, de alguna manera, se las arreglaba para entrar a la casa de la mujer y comerse los huevos de las gallina que se encontraban en el patio de dicho inmueble. Según lo declarado por la agraviada el can habría cometido el 'crimen' en otras ocasiones.

Cansada de la situación, la fémina se las arreglo para agarrar al can y pegarle una nota en su pelaje en la que le explicaba a su dueño la situación y le pedía que le llamara la atención al tierno ladrón: "Querido señor o señora. Cuide a su perro que se mete a mi casa a comerse los huevos de mis gallinas. Ya lo caché tres veces". Incluso la mujer se encargó de anotar su número de celular en caso de que el dueño quisiera contactarla.

Si bien, esto da para que la anécdota se vuelva viral, la realidad es que la historia continúa. Como es bien sabido, hay gente que no trata del todo bien a sus perros y esta situación preocupó a la mujer, quien se aseguró de colocar en su pequeña nota una petición para el padre humano del can: "Posdata. No le haga nada malo por favor. Solo regáñelo y platique con él", solicitó la mujer en el papel que pegó con cinta adhesiva al pelo del perro.

Una mujer le pega una nota a un perro que robaba sus huevos de gallina

En su momento, la noticia se viralizó rápidamente en Twitter, donde despertó emociones encontradas en las personas, quienes por un lado se molestaron porque la mujer le pegó la nota al can: "Muy lindo, pero ¿por qué le pegó con cinta la nota?", mientras que otros más abogaron por el perrito: "Opino que debe escuchar la opinión del perro y su versión de los acontecimientos antes de tomar represalias".

Esta nota, recientemente fue retomada por el medio Milenio, donde las opiniones del público estuvieron más enfocadas en lo bello que es tener a un perro de compañía: "Si todos tuvieran un perro en su vida y pudieran apreciar lo que llevan dentro el mundo sería un lugar diferente", "Qué linda persona la que escribió el recado. Ojalá hubiera más personas así", "Todavía hay gente buena en este mundo".

