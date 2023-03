España: Joven entrena a su gato para hacer sus evacuaciones en el baño y se burlan de ella

Comparta este artículo

España.- Tener una mascota es algo que los especialistas han recomendado continuamente, sobre todo después del periodo de pandemia, ya que, suelen disminuir el estrés de las personas, además se tratan de una excelente compañía; sin embargo, adquirir un animal también puede resultar toda una responsabilidad, ya que, es necesario contar con estabilidad económica para cubrir sus necesidades como medicina, alimentación y cuidados. También se requiere un espacio amplio para que el gato o perro pueda pasear por la casa.

Recientemente, una joven de España, identificada como Natta Beauty compartió un video en el que mostró que, con la ayuda de un producto de Amazon, estaba entrenando a su gato para que hiciera sus necesidades, directamente en la taza del año, ¿la razón? La influencer argumentó que, en caso de poner en práctica su truco, podrías ahorrar espacio en tu domicilio y también podría beneficiar a tu bolsillo porque no gastarías dinero en bolsas de arena para el gato.

En el clip se aprecia que Natta coloca una especie de aro de plástico sobre la taza, el cual rellena con arena para que el animal pueda identificar que ahí es 'su lugar' para hacer sus evacuaciones: "Cuando el gato lleve una semanita haciendo aquí sus necesidades, esto por detrás tiene una rayita. Tenemos que recortar el primer círculo, que esté una semanita y después el siguiente, y así sucesivamente hasta que ya no lo necesite".

Mujer entrena a su gato para que haga sus necesidades en la taza de baño

La joven destacó que, es posible que, en primera instancia el gato vea como algo extraño que su 'caja' se encuentra sobre el baño y, posiblemente, el felino querrá bajarse en más de una ocasión, pero por ello es necesario que el dueño cargue en constantes ocasiones el minino hasta que éste comprenda que es 'su lugar' y, con el tiempo, el gato se adaptará a hacer sus necesidades en la taza.

El video rápidamente se volvió viral y, con tan solo cuatro días de haber sido publicado, ya cuenta con 6 millones de visitas, 786 mil me gusta y 4 mil 601 comentarios. El problema es que no ha toda la gente le pareció práctico su método e incluso hubo quienes la confrontaron por no tratarse de algo normal para el animal: "¿En serio? ¿Os parece normal todo esto? Usar cajas de arena está en su naturaleza, y menos se le obliga a hacer lo que tú quieres, para eso mejor cómprate un peluche".

Mientras que otros más se burlaron de Natta porque esto podría traerle infecciones, al compartir la misma taza de baño con su gato: "¿Te imaginas que vengan invitados y que cuando vayan al baño, encuentren al gato?", "Oye y ¿qué pasó con la toxoplasmosis? Se contagia con las heces de los gatos", "Me parece bien, pero yo lo hago y seguro agarro una infección aunque lo limpie antes de usarlo yo", entre otras cosas.

