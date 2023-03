¿Sin tiempo para el ejercicio? Expertos descubren 11 minutos bastarían para una buena salud

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Para nadie es un secreto a finales de los 20 y hasta los 60 años, la vida tomar ritmo mucho más acelerado. La mayor parte de personas debe dedicar cerca de 8 horas a su trabajo y una o dos horas más al transportarse para el lugar en el que laboran, lo que significa que casi medio día lo dedican a sus respectivos empleos, mientras que el resto se va a actividades recreativas o en tareas domésticas y dormir.

Este ritmo de vida no deja demasiado tiempo para el autocuidado y actividades como realizar ejercicio son las primeras que salen de la lista de prioridades de las personas, ya que, se cree que es necesario hacer, al menos una o dos horas de actividad física; sin embargo, un estudio que fue publicado, a principios de este mes, en la revista British Journal of Sports, reveló que esto no sería del todo cierto.

De acuerdo con los expertos de la Universidad de Cabridge sería posible asegurar una buena salud, siempre y cuando se hagan 11 minutos de ejercicio de moderado a intenso por día. Para llegar a esta conclusión, los expertos analizaron 196 estudios en el que participaron cerca de 30 millones de personas, todos ellos eran adultos y se les dio un seguimiento de 10 años en promedio. Como resultado descubrieron que, quienes realizaron 22 minutos de ejercicio por día tuvieron menos posibilidades de morir por cualquier cosa.

Sin embargo, esto no es todo, ya que también hubo un grupo de personas que hicieron la cantidad mínima recomendada, es decir 75 minutos de ejercicio (11 minutos por día) de actividad física moderada a vigorosa y, como resultado descubrieron que esta gente obtuvo 23 por ciento menos riesgo de muerte prematura, así como 17 por ciento menos probabilidades desarrollar enfermedades cardiovasculares y 7 por ciento menos posibilidades de cáncer.

Este descubrimiento podría impulsar a la gente que no cuenta con demasiado tiempo para hacer ejercicio a la semana, tal y como mencionó el doctor Soren Brage, el autor del estudio y líder del grupo de Epidemiología de la Actividad Física en la Unidad de Epidemiología del Consejo de Investigación Médica de la Universidad de Cambridge: "Si usted es alguien que encuentra la idea de 150 minutos de actividad física de intensidad moderada al a semana poco alentadora, entonces nuestros hallazgos deberían ser buenas noticias.".

El experto continuó declarando que, esta táctica también es una excelente opción para quienes recién comienzan a realizar actividad física: "Esta también es una buena opción de partida: Si encuentra 75 minutos a la semana manejable, entonces podría intentar aumentar gradualmente hasta la cantidad total recomendada". Así que, si tienes tiempo para mirar este artículo, también podrías tenerlo para hacer un poco de ejercicio.

Fuentes: Tribuna