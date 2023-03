Liga MX y Liga Profesional Argentina: Diferentes formatos, pero la misma pasión.

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el caso de Argentina, el sistema de disputa actualmente es anual, es decir que se compite durante todo el año calendario. Pero a su vez, este está dividido por 2 competiciones con formatos totalmente diversos. En la primera mitad del año, se juega un campeonato con formato de liga, es decir, todos contra todos a una sola rueda, por lo que se compone un torneo con 27 fechas, en el cual quien termine como líder, será el campeón.

En la segunda etapa, se compite por la Copa de la Liga, un formato en donde se conforman 2 zonas de 14 equipos, y los 4 primeros de cada una acceden a los cuartos de final, en donde los enfrentamientos serán cruzados (es decir, zona A vs B) y según como hayan quedado clasificados (1° vs 4° y 2° vs 3°).

En cambio, en México este sistema difiere bastante del actual formato del fútbol argentino. Allí se juega desde agosto a diciembre el Apertura y desde enero a mayo el Clausura. Estos son 2 torneos cortos, integrados por los 18 equipos de la Primera División, que se enfrenta a una rueda, todos contra todos, para definir las posiciones finales.

Los primeros 4 clasificados acceden de manera inmediata a los cuartos de final, mientras que los que ocupen del puesto 5 al 12, deberán jugar una reclasificación para ingresar a dicha instancia. El sistema de emparejamiento es similar al de la Copa de la Liga de Argentina, siendo en este caso el 5° vs 12°, 6° vs 11°, 7° vs 10° y 8° vs 9°. Una vez conocidos estos cruces, la eliminatoria se disputa normalmente.

El aspecto en el difieren por completo ambos países es en el sistema de ascensos y descensos. En el fútbol mexicano, esta variable se eliminó en 2020 por 5 años, a causa de las pérdidas económicas que le daba la liga de Ascenso MX. Por esa razón, es que se decidió quitar la pérdida de categoría, y de la misma forma, la posibilidad de ascender.

Como contracara, en Argentina, en el 2022 volvieron a aparecer los descensos, luego de que estuvieran anulados durante 2020 y 2021 por la pandemia del Covid-19. Para este 2023, 3 clubes argentinos perderán la categoría: 1 de ellos será por la tabla anual, es decir, que quién sume menos cantidad de puntos entre la Liga Profesional y la Copa de la Liga, automáticamente bajará a la segunda división; los otros 2 cupos se definirán con el promedio de puntos que los equipos hayan recaudado durante los últimos 3 años.