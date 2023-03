Adiós, vaquero: Tras 25 años, 'Ash Ketchum' y 'Pikachu' se despiden oficialmente de 'Pokémon'

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Corría el año 1996 cuando, a través de la señal de Tokyo TV se estrenó el primer capítulo de Pokémon en Japón, un anime que estaba basado en el videojuego homónimo de la la compañía Nintendo. Es posible que los niños de aquel entonces no lo supieran, pero estaban presenciando lo que próximamente se convertiría en un fenómeno a nivel mundial, al grado en el que tras 25 años, es difícil que haya alguien que no reconozca a 'Ash' y 'Pikachu'.

Dado al éxito del show, no tardó en estrenarse en México, por medio de la señal del canal 5, donde diariamente emitían las aventuras del niño de 10 años que salió de pueblo Paleta para convertirse en un maestro Pokémon. Debido a que se estrenó a través de la cadena nacional, millones de infantes pudieron disfrutar de las aventuras y desventuras de 'Ash', 'Misty', 'Brock' y ¿por qué no? Del equipo Rocket, quienes hoy por hoy son considerados como los villanos más carismáticos de la cultura popular japonesa.

Si bien, Pokémon gozó de gran éxito en México, esto no evitó que algunas personas acusaran al show de ser 'satánico', lo que provocó que el canal 5 dejará de emitir los episodios por un tiempo, incluso ahora, se pueden ver por medio del canal 7, el cual pertenece a TV Azteca; sin embargo, se dice que nada puede durar para siempre y aunque Pokémon es uno de los animes más largos de la historia, Pokémon Company decidió jubilar a 'Ash' y a 'Pikachu', hecho que se venía anunciando desde el pasado 2022.

Debido a que no hay fecha que no se cumpla y plazo que no llegue, durante la jornada de este viernes, 24 de marzo, 'Ash' y 'Pikachu' se despidieron de la audiencia que fielmente los acompañó durante más de dos décadas. Fue en el episodio 11 del arco final I'am to be a Pokemon Master, que mostró el final de la aventura de los legendarios personajes que acompañaron a los fans durante más de 25 años.

En el capítulo, se pudo ver a 'Ash' y 'Pikachu' regresar a Pueblo Paleta, donde se encontraron a su equipo original 'Brock' y 'Misty', así como con otros pokémon que habían conocido en su viaje.' Ash' también recibió la felicitación de 'Gary', su rival de la infancia, por haberse convertido en el campeón mundial de pokémon . Sin embargo, 'Gary' le planteó una nueva meta: convertirse en un maestro pokémon, el sueño que 'Ash' tenía desde que salió de su casa con un pokédex y un 'Pikachu' rebelde que ni siquiera se dejaba tocar.

Como era de esperarse, este capítulo estuvo cargado de nostalgia para quienes fueron niños durante la década de los 90 y pudieron ver los primeros episodios de Pokémon y es que, hasta 'Pikachu' se puso triste bajo la lluvia, donde recordó todas las aventuras que vivió junto a 'Ash'. Al final del capítulo, ambos protagonistas sonríen y se abrazan mutuamente, mientras avanzan por su camino, lo que da a entender que seguirán con sus aventuras aunque ya no se les vea más en pantalla.

A partir del próximo mes de abril del presente año, el anime continuará, aunque será con nuevos protagonistas: 'Riko' y 'Roy', dos jóvenes entrenadores que iniciarán su aventura desde Paldea junto a Sprigatito, Fuecoco, Quaxly y el legendario Rayquaza . Se espera que esta nueva serie traiga emociones frescas y más sorpresas, así como el estreno de un nuevo videojuego para Nintendo, aunque esto último aún no está confirmado.

