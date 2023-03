De no creerse: Experta asegura que las mejores golosinas para tu perro son las ¿verduras?

Comparta este artículo

Liverpool, Reino Unido.- Si bien, hace mucho tiempo, los perros no eran más que compañeros de caza que comían las sobras, con el pasar de los años, estos encantadores animales han demostrado ser más que colegas de batallas, al grado en el que a la fecha se inventaron términos como "perrhijo", lo que significa que, algunas personas, ya ven a sus mascotas como si fueran sus propios hijos, dado a los cuidados, la inversión, pero por sobre todo el amor que les tienen.

Es bajo este contexto que los constantes mimos y la poca actividad física que estos canes pueden llegar a tener, llegarían a causar estragos en su salud como el hecho de que adquieran enfermedades que, hasta hace algunos años, no eran propias de los perros o en caso de tenerlas, esto resultaba ser bastante extraño. Tal es el caso de la obesidad, la cual se ha vuelto muy común en los caninos mexicanos.

De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (Ammvepe) el 54 por ciento de los perros que acuden a una consulta veterinaria suelen presentar síntomas de sobrepeso y obesidad, lo que puede traer como consecuencia enfermedades como: diabetes, artritis, problemas cardíacos y respiratorios, entre otras. Al igual que con los humanos, esto se puede prevenir con ejercicio físico y una alimentaicón adecuada.

Es aquí que entran las recomendaciones de la nutricionista canina de la Universidad de Liverpool, Georgia Woods-Lee, quien declaró que, en caso de que tu mascota sea muy glotona y suela pedirte comida cada vez que nota que te aproximas a la cocina, lo mejor es que le des verduras, en lugar de las golosinas que suelen vender en el área de mascotas de los supermercados. Y es que, según sus datos, los perros tienden a valorar más que su humano les dé un refrigerio que el sabor del mismo.

Tomando esto como referencia, Wood Lee recomienda que que lo mejor es darle un alimento saludable a tu mascota, en lugar de darle comida procesada y llena de azucares, por lo que, lo más recomendable sería que se les administrarán verduras como chayote, brócoli, lechuga, apio, repollo, judías verdes, pero por sobre todo, la calabaza, ya que contiene una gran cantidad de agua.

La experta declaró en entrevista para el medio The Telegraph: "Los calabacines son mis favoritos porque son muy, muy altos en agua y muy, muy bajos en calorías. Son aceptados por la mayoría de los perros y literalmente pueden comérselos hasta que se les salgan de las orejas. No hay efectos perjudiciales por comer calabacines. Verduras acuosas y verdes también deberían funcionar como la sandía, la coliflor, el brócoli, el pepino y las coles de brúcela". Así que la próxima vez que tu cachorro o tu perrhijo te pida una golosina no dudes en darle un poco de verdura

Fuentes: Tribuna