(VIDEO) Peluche del Dr. Simi viaja hasta Las Vegas: Adele recibe el popular muñeco; así reaccionó

Las Vegas, Estados Unidos.- Se dice que hay de fanáticos a fanáticos, mientras que por un lado hay personas que abusan de que sus artistas preferidos tienen que ser amables y utilizan eso a su favor para agredirlos, como lo que ocurrió el pasado fin de semana con Belinda, también hay quienes gozan de tener lindos detalles para sus cantantes, tal y como le pasó a Adele durante su última presentación en Las Vegas, Estados Unidos.

Como algunos sabrán, la intérprete de Rolling in the deep comenzó su estadía en la ciudad que nunca duerme desde el pasado mes de noviembre, esto después de haber pospuesto su serie de concierto a causa de las contingencias por Covid-19; sin embargo, la celebridad de Hello no contaba con que un seguidor mexicano acudiría a este último concierto, pero él no iba solo ya que lo acompañaba un peluche del Dr. Simi.

Los hechos ocurrieron mientras la cantante se encontraba dando todo con una interpretación de Hello, momento que el fan aprovechó para esperar a que ella se aproximara hacia su dirección, fue entonces que la famosa giró la vista y posó sus ojos en el Dr. Simi, el cual, como ya es tradición, estaba caracterizado con ella, con el cabello rubio y un vestido negro. Adele no pudo evitar sonreír y tomó al curioso peluche.

Sé que es esto", dijo la británica mientras posaba para una fotografía con su fiel seguidor.

Como era de esperarse, esta acción provocó que los seguidores mexicanos de la inglesa se emocionaran y la convirtieran en tendencia con comentarios positivos como: "¿Cómo no amar a Adele? El Dr. Simi le dijo: 'Hello It's Me', la cantante recibió el icónico peluche durante sus conciertos en Las Vegas", "Se ganó más el corazón del público", "México y Adele cada día más unidos", "Acabo de ver un video donde le dan un dr. Simi a Adele y ella lo reconoce, la amo".

Los peluches del Dr. Simi ya eran conocidos en México desde hace mucho tiempo, sin embargo, no fue sino hasta el Corona Capital del 2021, cuando una persona le obsequió uno de estos curiosos muñecos a la cantante noruega, Aurora, quien se emocionó con su obsequio, es a partir de entonces que los seguidores de distintas celebridades han replicado esta acción, lo que ha dejado sorprendido a más de un artista.

Entre los cantantes que han recibido a un Dr. Simi se encuentran The Killers, Coldplay, My Chemical Romance, Los Tigres del Norte, Mac Demarco, Rosalía, Lady Gaga, Iron Maiden, entre muchos otros. Si bien, ha habido quienes se enamoraron de su muñeco, como es el caso Till Lindemann, vocalista de Ramstein, ha habido otros famosos a quienes les desagrada el obsequio, como es el caso de Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba.

Fuentes: Tribuna