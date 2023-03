Adiós, amor: Expertos explican por qué las parejas tienden a terminar sus relaciones en marzo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando una persona inicia una relación amorosa suele recordar con cariño el día en el que se hicieron pareja, esto debido a que suelen recordar su aniversario; sin embargo, algo a lo que normalmente no se le presta atención es al día de la separación, esto es dado a que podría tratarse de un tema doloroso que muchos preferirían olvidar; sin embargo, hubo alguien que no solo notó el mes en que terminó su romance, sino que descubrió que muchas otras personas lo habían hecho también.

Desde hace algún tiempo surgió la teoría en TikTok que menciona que la mayoría de las relaciones amorosas suelen concluir en el mes de marzo, cuando esto ocurrió hubo quienes analizaron las rupturas que habían tenido y en efecto, la mayoría descubrió que su relación había terminado en el tercer mes del año, algo que ya de por sí suena bastante curioso, si bien, hubo quienes le dieron explicaciones astrológicas, resulta ser que los científicos también tienen su propia teoría.

Los sociólogos de la Universidad de Washington descubrieron que marzo es el mes en que más divorcios se registran en Estados Unidos, después de las vacaciones de invierno y antes de las de verano. Según las estadísticas en diciembre registraron 430 casos, mientras que en marzo hubo un incremento a 530. Esto se debe a que las parejas evitan romper en momentos culturalmente importantes y que representan unión familiar, como la Navidad, Año Nuevo o el Día de San Valentín, y esperan a que pase la cuesta de enero para tomar la decisión.

Otra razón es el cambio climático y hormonal. Algunos expertos afirman que existe un fenómeno llamado Uncuffing, que consiste en la liberación que sienten las personas cuando llega la primavera y aumenta la producción de serotonina, la hormona de la felicidad. Esto hace que se sientan más alegres y activos, y menos dependientes de su pareja. Además, el buen clima invita a salir más y conocer gente nueva, lo que puede provocar infidelidades o desinterés.

Pero no se trata de solo eso, ya que, la psicóloga Danielle Forshee declaró que la serotonina y la luz solar tendría algo qué ver con que las parejas decidan distanciarse. Según su hipótesis, conforme la luz solar se va apropiando de las estaciones del año, el cerebro produce más o menos melatonina y serotonina, lo que significa que en invierno las personas buscarían estar con pareja, mientras que en primavera se sienten más felices, por lo que no tiene la necesidad de estar con alguien más.

Así que, en caso de haber llegado a fin de mes en compañía de su pareja, puedes considerarte uno de los afortunados, ya que, presumiblemente, muchos más no corrieron con la misma suerte que tú. Aunque recuerda, tener una relación no siempre es sinónimo de felicidad, por lo que no dejes de disfrutar de tu propia compañía y aprovechar para crecer y cuidar de ti, para cuando llegue alguien nuevo a tu vida.

