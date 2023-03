Giro de acontecimientos: Tras ataque de fan, Belinda se convierte en una estrella de Internet

Comparta este artículo

Irapuato, Guanajuato.- El pasado 26 de marzo, Belinda, sufrió un ataque por parte de un fan en la feria de las fresas, en Irapuato, Guanajuato. Como algunos recordarán, el sujeto en cuestión burló la seguridad de la famosa y aprovechó que la estrella de Bienvenidos al Edén lo abrazó para así agredirla, si bien, no la golpeó como ocurrió recientemente con la nieta de Pedro Infante, Heidi Infante, la exnovia de Christian Nodal sí recibió violencia sexual, puesto el individuo la tocó demás.

Si bien, esto podría considerarse como una desafortunada experiencia, lo cierto es que provocó que la cantante de Luz sin gravedad se convirtiera en toda una estrella por Internet y es que, luego de ello, el nombre de Beli se volvió en tendencia en Twitter, derivado de sus fans, quienes no repararon en reconocer el nivel de profesionalismo de la estrella de Amigos x Siempre, Cómplices al rescate y Camaleones.

"Esto es humildad señores a pesar del susto, Belinda se portó a la altura y como toda una estrella. Por favor fans sé que Beli nos vuelve locos, pero debemos cuidarla y respetar los espacios e integridad física de nuestra estrella.", "Se ve que le tiemblan las piernas, no sé si del susto o de soportar el peso del w... pero hasta yo me asusté mucho", "Me da tantísima cólera. Todavía Beli actúa de manera muy amable y hay comentarios sacados de sitio ¿oseaa?", fueron algunos comentarios de los fans de la cantante.

Mientras que hubo algunos más quienes destacaron que, pese a que muchos aplauden el comportamiento de la cantante, el accionar del sujeto no fue correcto, por lo que lo mejor habría sido que se defendiera: "Muchos están aplaudiendo la forma en la que Belinda manejó estas ofensas, pero nada más alejado de la realidad. Nadie tiene derecho a manosearte con el pretexto de estar alcoholizado o ser tu fan", "Justo creemos que por ser personas públicas deben tolerar este tipo de acoso. No, no es normal y no está bien. Se llama acoso y nadie debería soportarlo, pero claro, si Beli se hubiera defendido de otra forma la estaríamos criticando", mencionó otra persona.

Dado a la importancia de lo ocurrido, el clip se viralizó rápidamente a través de otros medios, como lo fue TikTok, donde algunas personas reconocieron que, en realidad no eran fans de Belinda, pero tras esto, la famosa se ganó su respeto a incluso reconocieron que escucharían más su música: "Jamás en la f... vida me ha llamado la atención Belinda, pero a partir de hoy la respeto demasiado como artista.", Belinda no me gustaba, pero como es delicada y elegante para sus respuestas ahora sí".

Cabe señalar que, tras el evento, la cantante de Amor a primera vista relató a través de sus historias en Instagram que, aunque en el video se dejaba ver tranquila, en el fondo se encontraba muy asustada e incluso terminó en una lesión en la espalda por la manera en la que el sujeto la abrazó y se sostuvo de sus piernas, sin embargo, todo parece indicar que el apoyo de sus fans la ha ayudado a sobreponerse.

