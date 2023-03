Oscar 2023: Esto es lo que ocurrió con Will Smith tras golpear a Chris Rock hace 1 año

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Es posible que Los Oscar del 2022 hayan pasado a la historia como uno de los eventos más sorpresivos de Hollywood, sin embargo, esto no ocurrió precisamente por los galardonados o los cantantes invitados, ni siquiera por la intervención de las conductoras, sino por un hecho insólito: La bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock, luego de que el comediante hiciera una broma sobre la alopecia de la esposa del actor de King Richard, Jada Smith.

Como algunos recordarán, el acto del histrión del Príncipe del Rap despertó sentimientos encontrados entre la población de Estados Unidos y del resto del mundo, ya que si bien, había quienes lo apoyaban por defender a su pareja, también hubo quienes lo criticaron duramente por haber recurrido a la violencia física; mientras tanto, Will se mantenía en la incertidumbre debido a que desconocía cuál sería la amonestación de La Academia por su accionar.

Will Smith es conocido en Hollywood por ser un gran actor, ya que se le ha visto desempañarse en papeles cómicos, dramáticos y de acción, como ejemplos de su filmografía se pueden mencionar películas alabadas por la crítica como Siete almas, En busca de la felicidad, Día de la independencia, Hombres de negro, Soy leyenda, entre muchas otras, curiosamente, no fue sino hasta el 2022 que obtuvo su primer Oscar en la categoría de mejor actor por su interpretación de 'Rey Richard', pero parece ser que sería el único, al menos durante los próximos 10 años, debido a que tras el golpe a Chris Rock, La Academia decidió expulsarlo por una década.

Por su parte, el actor de Bad Boys se retiró de las redes sociales durante algunos meses y rara vez se le vio salir de su hogar, no fue sino hasta que meses después que fue visto en Los Ángeles con su esposa Jada, tomados de la mano; tras una semana, Will publicó un video en Instagram, de un mono; aunque él no aparecía en el clip, esto le ayudó para medir la reacción de la gente, la cual era positiva.

Según algunos informes, Smith estuvo en la India durante el tiempo que no se le vio en público, presuntamente habría viajado a este país como una especie de recorrido espiritual para controlar sus emociones; luego de ello, Will regresó a la actuación con la película de Apple TV, Emancipación, misma que recibió excelentes críticas por su interpretación. A 1 año de los hechos, se sabe que el actor no entregará la presea a mejor actor, como dicta la tradición de Los Oscar.

Fuentes: Tribuna