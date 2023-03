Salir a correr por las mañanas podría ayudar a eliminar el insomnio y otros problemas de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los mejores ejercicios cardiovasculares que puedes realizar es correr, ya que tiene demasiados beneficios, uno de los más notables es que lo puedes realizar sin la necesidad de pagar una mensualidad en algún gimnasio, ya que no requieres de una máquina que te ayude a hacerlo. Así que si estás buscando ponerte en forma, pero esta práctica te parece muy simplista, será mejor que prestes atención en las ventajas que se mencionan a continuación.

Correr por la mañana es considerada una de las mejores maneras de comenzar el día, esto es debido a que tu cuerpo recibe una dosis saludable de oxígeno y tu metabolismo necesita quemar más calorías, por lo que se trata de una excelente actividad en caso de que quieras perder peso. Por otro lado, la alta cantidad de oxígeno que hay por la mañana hace que sea más fácil respirar sobre todo en la temporada de verano.

De acuerdo con información de los National Institutes of Mental Health, correr es una excelente táctica para reducir el estrés e incrementar tus niveles de energía, por otro lado, los científicos de la Universidad Médica de Guangzhou, de China, descubrieron que esta actividad afecta positivamente a la calidad del sueño, lo que se traduce en una menor posibilidad de muerte temprana por enfermedades crónicas como el cáncer.

Otro efecto positivo de salir a correr por las mañanas ocurre cuando lo haces en ayunas, ya que te ayudará a quemar las grasas que consumiste previo a tu primera comida del día. De acuerdo con un estudio realizado en el año 2010, realizar esta actividad física sin desayunar te ayudará a generar mayor tolerancia a la glucosa y ahorrar glucógeno. Aunque esto último lo deberás consultar con tu médico de cabecera, recuerda que cada cuerpo es distinto y tendrás que confirmar si puedes o no hacer actividad física antes de desayunar.

También se ha comprobado que correr beneficia directamente en tu producción de endorfinas, es decir, la hormona de la felicidad, la cual te ayudará a mantenerte de buen humor durante tu jornada, mientras que a las mujeres que padecen síndrome premenstrual o (spm) les beneficia reduciendo los dolores típicos de esta temporada del mes, aunque, al igual que el punto anterior, esta regla no se aplicará en todos los cuerpos.

Así que ahora lo sabes, si estás pensando en darle un giro positivo a tu salud, pero lamentablemente no cuentas con dinero suficiente como para poder pagar un gimnasio, no te preocupes, siempre puedes salir a correr a cualquier camellón de tu zona. No olvides llevarte unos tenis aptos para realizar esta actividad y mantenerte hidratado, sobre todo en esta temporada del año, cuando el calor está al alza.

