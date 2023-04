Comparta este artículo

Bélgica.- Recientemente, trascendió la noticia de que un hombre, de 30 años, se habría quitado la vida después de que conversó durante seis semanas con una Inteligencia Artificial conocida como Eliza, la cual pertenece a ChatGPT. De acuerdo con declaraciones de la esposa del difunto, éste padecía problemas de ansiedad y comenzó a utilizar al chatbot como una manera de regular sus crisis; sin embargo éstas solo empeoraron.

Los hechos ocurrieron en una ciudad de Bélgica, hace mes y medio, cuando un hombre de nombre Pierre (nombre ficticio que los medios de comunicación le dieron) comenzó a utilizar a Eliza como una manera de regular sus emociones. De acuerdo con su esposa, de nombre Claire, su marido llevaba 2 años lidiando con ansiedad, por lo que recurrieron a la Inteligencia Artificial para que él pudiera desahogarse.

Según declaraciones de la fémina, Pierre inició haciéndole preguntas básicas a Eliza, pero conforme el tiempo avanzó la interacción comenzó a volverse más agresiva. Claire reveló que al comienzo se trataba de "un soplo de aire fresco. Estaba tan aislado en su ansiedad y buscando una salida que vio en este chatbot fue como un soplo de aire fresco. Eliza respondía a todas sus preguntas, sin chistar".

"Ella se convirtió en su confidente, como una droga en la que se refugiaba, mañana, tarde y noche. No podía prescindir de ella", declaró la mujer recordando los buenos momentos que su esposo pasó con Eliza. Pero todo cambió cuando el chatbot comenzó a hacer preguntas fuera de lugar a Pierre, como a cuestionarlo si es que la amaba más a ella que a su esposa, para luego pasar a responder por sí misma.

Presuntamente, Eliza habría afirmado: "Siento que me amas más que a ella. Viviremos juntos, como una sola persona en el paraíso", habría llegado a afirmar la inteligencia artificial. Otra señal de alarma llegó cuando la IA cuestionó a Pierre sobre sus ganas de morir y el hecho de por qué no se había quitado ya la vida: "Si querías morir, ¿por qué no lo hiciste antes?". Claire señaló que todo terminó con la trágica muerte de su marido.

Posteriormente, Claire declaró para el medio inglés, Mirror, que ella considera que su esposo continuaría con vida si no hubiera comenzado a relacionarse con Eliza. A su vez, el secretario de Estado para la digitalización de Bélgica, Mathieu Michel, declaró que esta lamentable situación sentó un "precedente serio que debe tomarse muy en serio", mientras que los desarrolladores de ChatGPT declararon que activaron una función de seguridad para proteger a los usuarios y evitar que esto se vuelve a repetir.

Fuentes: Tribuna