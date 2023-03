Oscar 2023: Descubre cuáles fueron las películas galardonadas que ¿no merecían el premio?

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hollywood se está preparando para la celebración más grande en el mundo del cine: Los Oscar 2023, y para nadie es un secreto que grandes películas están compitiendo para llevarse el galardón, entre ellos se puede mencionar Todo en todas partes el mismo tiempo, Elvis, Pinocho (de Guillermo del Toro y Netflix) entre otros. Mientras la fecha llega, ven a recordar las grandes injusticias que esta premiación ha cometido a lo largo de su historia y no lo decimos nosotros, sino las quejas de los propios internautas.

En el año 1998 se estrenó la comedia romántica, Shakespeare in love, misma que aquel año se llevó cerca de siete preseas, entre ellas se encuentra la de Mejor película, y aunque nadie podría discutir que hablar sobre la vida del poeta, cuando éste aún era joven, suena a una idea fresca y prometedora, la realidad es que en aquel año también estaba compitiendo Salvando al soldado Ryan de Steven Spielberg, misma que era la preferida para obtener el premio, pero por alguna razón no lo logró.

Shakespeare in love ganó el Oscar en 1998

Es bien sabido que La Academia ha resultado polémica al momento de elegir la cinta que se llevará el premio a mejor película animada, dos de las controversias más grandes se vivieron en años recientes, la primera llegó en el año 2016, cuando eligió a Zootopia para llevarse el premio. Si bien la película tuvo una gran animación, en aquella época también estaba compitiendo Kubo de la extinta productora Laika. Esta última cinta fue alabada por su técnica en stop motion y tenía una gran historia basada en la cultura japonesa, pero tampoco logró convencer a los Oscar.

La segunda controversia con el Oscar a mejor película animada llegó en el año 2019, cuando premiaron a Toy Story 4, misma que tuvo un excelente trabajo detrás, pero dejaron de lado a Klaus, de Netflix, cinta que convinó la técnica del 2D con el 3D. Viajando un poco más atrás en el tiempo, se puede resaltar el triunfo de La vuelta al mundo en 80 días, película basada en la obra Julio Verne y con la que Cantinflas llegó a Hollywood, el filme se llevó el premio, pero algunos consideraron que quien debía obtenerlo eran los 10 mandamientos debido a la duración y producción de la misma.

Kubo perdió contra Zootopía en el año 2016

La última película de la que se hablará es una que, realmente nadie se explica cómo se llevó el Oscar a 'mejor película' y es que, si bien la cinta es bastante alabada por la crítica, la realidad es que, según las reglas no debía obtener la estatuilla. Esta era Parásitos, película del 2019 que se aleja del estereotipo de la Sur Corea glamurosa y adinerada, ya que, se dedicó a enfocar a los estratos bajos de la misma. Si bien, la cinta es buena, en realidad no debía llevarse el premio porque no fue producida en Hollywood.

