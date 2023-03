Adrián Marcelo es confundido con Alfredo Adame tras zafarrancho con Chessman en World is a Vampire

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la jornada del pasado sábado, 4 de marzo, el polémico conductor, Adrián Marcelo, acudió a entrevistar al luchador Chessman en el festival World is a Vampire, sin embargo, como ya sabrás, las cosas no salieron del todo bien para el comunicador, quien terminó por ser golpeado por peleador. Como era de esperarse, el tema se volvió viral rápidamente e incluso, los internautas compararon al influencer con el propio Alfredo Adame.

Los hechos ocurrieron en el Foro Sol de la Ciudad de México, cuando Adrián se acercó al luchador para entrevistarlo; aunque gran parte de lo que se dicen no se alcanza a escuchar en el video que se hizo viral, el medio Adrenalina de Excélsior mencionó que todo se debió a que el periodista de Multimedios entrevistó al peleador con respecto a su hijo, tema que resulta ser sensible para él, por lo que habría reaccionado mal.

Presuntamente, al escuchar sobre el tema, Chessman declaró: "Si estás tan preocupado por mi hijo, tú mándale el dinero g... o tú ve y dile", a lo que Adrián respondió: "No estamos preocupados por tu hijo, estamos preocupados por... oye, la gente es la que está preocupada, mi trabajo es ser el vínculo". Ante esto, el peleador habría comenzado a alterarse y respondió: "Eso lo dicen ustedes para que la gente se meta en lo que no les importa, pero el preocupado era tú 'brother', ve tú y dile tú lo que le tengas que decir".

Marcelo habría intentado calmar la situación y declaró: "Nada más les recuerdo, somos el vínculo...", lo que desató las molestias en Chessman quien respondió: "Tú no eres el vínculo de nada 'brother', eh y ya no me faltes al respeto", acto seguido, Chessman golpeó a Adrián en el cuello y el resto es historia. Según declaraciones por parte del comunicador, espera que el luchador emita una disculpa por medio de un comunicado durante los próximos días, en caso de no ser así, tomará acciones legales.

Como era de esperarse, las reacciones en Internet no se hicieron esperar, entre ellas resalta el hecho de que el nombre de Alfredo Adame se volvió tendencia en Twitter porque los usuarios de dicha aplicación compararon a Adrián con el exconductor de Hoy: "Este nuevo Alfredo Adame no da tanta risa", "La evolución de Adrián Marcelo a Alfredo Adame, no la vi venir", "Ya salió el heredero de las glorias de Alfredo Adame", "Qué bajo has caído. Cuando pensaba que no podías ir más allá, hace esto realidad, ¿lo necesitas?, ¿Tu cerebro no da para más? Pudiste ser un gran locutor o conductor de televisión y decidiste ser un payaso más del Multimedios. El Alfredo Adame del Norte".

Fuentes: Tribuna