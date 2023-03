¿Hollywood mintió? Descubre cuál es el verdadero nombre de la estatuilla que se da en los Oscar

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Oscar se encuentran a la vuelta de la equina y si tu eres un verdadero fan de esta celebración, es posible que creas que sabes todo acerca de ella, como la forma en la que el jurado elige qué filme debe llevarse el galardón, así como también la vida y obra de cada uno de los actores que fueron nominados para la edición 59; sin embargo, es posible que ignores el verdadero nombre de la estatuilla.

Cada vez que algún presentador está encargado de entregar uno de los premios suele decir: "And the Oscar goes to..." (Y el Oscar es para...), pero la realidad es que el galardón que entregan, el cual tiene la forma de un hombre sosteniendo una espada larga, no se llama Oscar, es más, nunca ha tenido el nombre de una persona como tal, ya que, en las primeras ediciones se referían a él como el Premio de la Academia al Mérito (Academy Award of Merit) cosa que tendría más sentido.

Entonces... ¿cómo fue que la industria de Hollywood comenzó a referirse al premio como 'Oscar'? Aunque parezca extraño, la realidad, es que se desconoce el origen exacto del nombre; sin embargo se cree que la culpable del bautizo de la estatuilla haya sido la directora ejecutiva de La Academia, Margaret Herrick, quien se cree, fue la primera en referirse al premio de dicha manera, el motivo de esto es porque, según ella, la figura se parecía a su tío, quien se llamaba Oscar.

El Oscar se habría llamado así gracias a Margaret Herrick

Según cuenta la leyenda, desde entonces, los organizadores del anteriormente conocido como Premio de la Academia al Mérito, comenzaron a referirse al premio de manera cariñosa como "Oscar". Hasta este punto de la historia, el nombre era utilizado como una broma personal de las personas de La Academia, pero comenzó a popularizarse en el año 1934, gracias a la periodista de Hollywood, Sidney Skolsky.

De acuerdo con algunos informes, habría sido esta profesionista, quien se refirió a la estatuilla como "Oscar", cuando se encontraba escribiendo su columna sobre el triunfo de Katharine Hepburn, al convertirse en la primera ganadora de la estatuilla; fue entonces, cuando la comunicadora mencionó que La Academia se refería al galardón, de manera cariñosa, como "Oscar", asegurando que había sido la propia Margaret quien lo hizo. Cabe señalar que, hasta el momento se desconoce si esto ocurrió así, verdaderamente. Lo que sí se sabe es que el nombre se le quedó para la posteridad.

