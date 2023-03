MEMES no perdonan la nueva derrota de Lio Messi y el PSG en la Champions League

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El París Saint-Germain (PSG) sufrió una nueva derrota en la Champions League tras caer por marcador global de 3-0 ante el Bayern Munich en los Octavos de Final y este hecho no pasó desapercibido para los aficionados al futbol que no suelen perdonar las derrota del club francés debido a que se trata de uno de los clubes con mejor plantel en el mundo, pero que sigue quedando al margen en la gran competencia, por lo que crearon varios MEMES.

Pese a que el PSG contó con Lionel Messi y Kylian Mbappé en el campo, los dos jugadores que son considerados como los mejores del mundo, no brindaron capacidad de reacción en el marcador cuando solo estaban en desventaja por un gol. Tuvieron algunas posibilidades de llegada, pero también la defensa alemana hizo su trabajo y evitó al menos un gol que pudo haber cambiado el partido en el primer tiempo.

Te podría interesar Deportes ¡Eliminados! Con Messi y Mbappé, el PSG se queda sin Champions League una vez más

Créditos: Internet

Créditos: Internet

Además, tampoco han perdido la oportunidad de burlarse de Lionel Messi, uno de los jugadores más queridos, pero también más detestados por una parte de la comunidad y que nuevamente no podrá disputar un título de Champions, el cual no gana desde el 2015 y nuevamente hicieron alusión sobre que no suele aparecer en momentos importantes por lo que lo mostraron desaparecido del campo o en carteles de 'se busca'.

Créditos: Internet

Créditos: Internet

También hay algunos que hicieron alusión a que Messi ya debería cambiar de liga e incluso sugirieron la Kings League, una liga creada por Piqué que se transmite por internet como una buena opción para que sea el nuevo sitio en que juegue el argentino. Desde luego tampoco faltaron las alusiones a los penaltis, mismos que muchos aficionados le achacan por la Copa del Mundo de Qatar.

Créditos: Internet

Por supuesto no faltaron las referencias a Neymar, quien recientemente quedó descartado de la temporada por una lesión, pero quien al parecer no se muestra muy preocupado por la actualidad del equipo. Finalmente, volviendo a Messi, tampoco escapó al constante recordatorio de los aficionados que lo llaman 'pecho frío' y que quedó plasmado en un meme con referencias a la serie animada Los Simpson.

Fuente: Tribuna