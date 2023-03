Oscar 2023: Desde Adele hasta Lady Gaga; estos cantantes tienen un galardón de La Academia

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Oscar premian a lo mejor del cine, pero una película no está hecha únicamente por lo visual o la propia interpretación de los actores (aunque esto último si es muy importante) sino que gran parte del peso de un buen filme es la ambientación, esto significa la banda sonora y la música; aquí es donde intervienen grandes talentos de la industria como lo han sido Lady Gaga, Billie Eilish y otros famosos de los que escucharás a continuación.

The Beatles son una banda a la que más de uno le tiene estima, así como también son conocidos por ser grandes representantes de la música de los años 70, por lo que no es de sorprenderse de que la agrupación compuesta por Paul McCarney, Ringo Star, John Lennon y George Harrison se hayan hecho de su propio galardón. Esto ocurrió en el año 1971, cuando obtuvieron el premio a 'mejor banda sonora de canciones' (categoría que extinta) por su tema Let it Be.

Hablando de temporadas más recientes, Adele se llevó el premio a la mejor canción original en el año 2013, en la edición número 85 de los Oscar por su participación en la película James Bond, con el tema Skyfall. Aunque no lo parezca, esto fue histórico, ya que fue el primer tema de la franquicia de James Bond en hacerse de un galardón, aunque sí fue la quinta en ser nominada. Este hecho no se repitió sino hasta el pasado 2022 con el tema No time to die de Billie Eilish, tema que también pertenece a una película del espía inglés.

En el año 2018, se vivieron uno de los Oscar más controversiales debido a que, en aquella ocasión, Lady Gaga y su compañero, Bradley Cooper, se llevaron el galardón por el tema Shallow; sin embargo, hay que recordar que la química entre ambos en la película Ha nacido una estrella y sobre el mismo escenario provocó que miles de personas creyeran que había romance entre ellos, lo que no habría estado mal si el cantante no hubiera estado casado en aquel entonces.

Aunque anteriormente se mencionaron más estrellas del pop que de otros géneros, también hay que señalar a otros artistas, como fue el caso de Bruce Springsteen, quien es una reconocida figura del rock y quien también cuenta con su propio Oscar, el cual obtuvo en el año 1994, con el tema Streets of Philadelphia, de la película Philadelphia, aunque esta no sería su única internvención en los galardones, ya que también se llevaría una nominación dos años después por el tema Dead man walking del filme homónimo.

Fuentes: Tribuna