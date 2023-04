Perro ayuda a su dueña a que se recupere de un ataque de taquicardia; lo alaban como a un héroe

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En los últimos años, los perros se han convertido en la compañía ideal de las personas, ya que, más que ser una mascota, para muchos se han convertido en sus mejores amigos, así como en miembros de sus respectivas familias; así como también hay otros canes que se dedican a auxiliar a las personas que tienen algún problema de salud, tal y como ocurrió en el caso que verás en las siguientes líneas.

Como algunos sabrán, los perros se han convertido en todas unas estrellas de TikTok, donde algunos usuarios han aprovechado el gran impacto que la plataforma puede llegar a tener para compartir algunos videos y convivencias que tienen en su día a día con sus perros. En algunos clips se les puede ver hablar como si se trataran de personas que comparten sus pensamientos, mientras que en otros se les aprecia haciendo elaborados trucos.

En días recientes se viralizó un video de la usuaria @serviceaussiebailey, en donde se puede apreciar a una joven que se encuentra en lo que parece ser una cocina, cuando de pronto el perro, un pastor australiano, detecta que algo va mal con su dueña, por lo que comienza a brincar para hacerla retroceder y lograr que se siente. En el clip se puede escuchar una voz que se supone que es del can, el cual le dice a su dueña que detecta que el ritmo de su corazón está alterado: La mujer sufría taquicardia.

Es bajo este contexto que el perro se moviliza rápidamente y abre la puerta del refrigerador, saca una botella con agua y le acerca una manta a su 'mamá', a quien le dice que esto podría ayudarla. También se vuelve a escuchar la voz del perro que indica que sabe dónde se encuentran los medicamentos de la joven, pero debido a que no puede alcanzarlos, no logra llevárselos, así que solo se limita a sentarse a su lado para calmarla.

En el clip se puede leer el siguiente mensaje, el cual se estima que escribió la joven: "A veces las cosas no salen perfectamente cuando se trata de la respuesta de 'Baileys' a mis episodios de #POTS. Podría darse por vencido y dejarme en el suelo. En cambio, intenta todo lo que puede para conseguirme lo que necesito para mantener la conciencia. Él es mi héroe", aseguró la fémina en un comentario del video.

Como era de esperarse, el clip se volvió rápidamente viral, ya que, en poco tiempo acumuló la suma de 970.5 mil 'me encorazona', así como también cerca de 7 mil 292 comentarios y 30 mil compartidos. Esto provocó una ola de halagos hacia el can: "Hasta cerró el fri, qué ternura", "No puedo con tanto amor y tanta dedicación, no los merecemos", "Veo esto y más me parte el corazón saber que hay gente que los lastima".

Fuentes: Tribuna