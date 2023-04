Destrozan a Flor Rubio por equivocarse en plena transmisión de 'VLA': "¡Ay! Esta señora tonta"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, día a con día las personas disfrutan de sus programas de televisión favoritos, la realidad es que detrás de cámaras se requiere un trabajo arduo, esto con la finalidad de que la transmisión ocurra de la manera más impecable posible; sin embargo, cuando se tratan de shows en vivo pueden llegar a ocurrir cosas que se salen de las manos de los productores, ya sea por errores de los conductores o de la propia producción en sí.

Un ejemplo de ello ocurrió durante la mañana de este lunes, 10 de abril, cuando la periodista del programa matutino, Venga la Alegría, Flor Rubio, se encontraba dando la nota sobre el funeral de Julián Figueroa, hijo de la reconocida actriz y cantante Maribel Guardia, quien falleció la noche del pasado domingo, 9 de abril, debido a un infarto en el miocardio, hecho que consiguió paralizar a la farándula mexicana.

Si bien, se desconoce si Flor estaría nerviosa al momento de dar la nota o simplemente se encontraba cansada porque durante las últimas semanas han muerto varios artistas, lo cierto es que, quien alguna vez fue la conductora de La Oreja, cometió un tremendo error frente a las cámaras y, parece ser que ella no se percató de lo ocurrido o tal vez no quiso evidenciar que se había equivocado, lo que sí es real es que la audiencia lo notó y no la perdonó.

Resulta ser que la presentadora de TV Azteca estaba diciéndole al público que el cuerpo de Julián Figueroa aún no había llegado al sitio en donde se le iba a velar pero, en lugar de decir el nombre del actor de Mi camino es amarte, terminó diciendo el de Maribel Guardia: "Nuestro compañero Gabriel Cuevas está a la espera de que llegue el cuerpo de Maribel", declaró Rubio, quien continuó dando la nota sin dar ningún tipo de corrección.

Como se mencionó anteriormente, la gente no perdonó su error, quienes rápidamente convirtieron en tendencia a la conductora, de quien se burlaron con comentarios como: "¡Ay! Esta señora tonta", "Mientras Flor Rubio espera el cuerpo de Maribel, de plano cómo les están carroñeando, hasta se ataranta y dice pen...", "Cadena de oración para que el día de hoy Flor Rubio no acose ni haga preguntas est.... a la señora Maribel Guardia", "Esta Flor Rubio siempre metiendo las patas".

Sin embargo, Flor Rubio no fue la única que se equivocó durante la cobertura de la muerte de Julián Figueroa, ya que, la cuenta oficial del medio mexicano MVS Noticias hizo lo propio al compartir en su cuenta de Twitter la noticia del fallecimiento del cantante, aunado a ello anexaron un texto en el que indicaban que ni Maribel, ni Joan Sebastian se habían pronunciado al respecto, cosa que se ganó las burlas de propios y ajenos, dado a que el cantante de Gracias te doy murió hace algunos años.

MVS noticias se equivoca al anunciar la muerte de Julián Figueroa

Al igual que ocurrió con el caso de Flor Rubio, las burlas no se hicieron esperar y hasta hubo quienes vaticinaron que la empresa de comunicaciones ya le habría dado las "gracias" al becario por cometer semejante error; mientras que algunos más añadieron imágenes de ouijas con las que esperaban que Joan Sebastian se hiciera presente para dar su postura sobre el sensible fallecimiento de su hijo.

