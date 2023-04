La increíble historia del fan de Lionel Messi que pudo convivir con su ídolo... ¡En su casa de París!

Ciudad de México.- El futbol en Argentina es una religión y por eso el fanatismo que sienten hacia sus futbolistas suele ser muy extremo, más aún cuando se trata del mayor ídolo actual del país, Lionel Messi con quien la selección albiceleste pudo conquistar la Copa del Mundo. Es así que pueden hacer varias locuras con tal de conocerlo u obtener una firma, como es el caso de un fanático, cuya historia se volvió viral por lo increíble que fue.

Juan Polcan, un jugador de futbol sala quien se describe como un fanático de Lionel Messi, viajó a París, Francia con la intención de conocer a su ídolo. Para ello se dispuso a investigar dónde estaba su casa y una vez que conoció el lugar se sentó afuera a esperar al delantero. En una entrevista con el medio Infobae, el seguidor argentino contó lo que tuvo que pasar para lograr su objetivo, pues tuvo que esperar cerca de diez horas y en ayunas para poder conocerlo.

Instagram @juanpolcan

Incluso, reveló que su presencia en la calle donde vive el futbolista del PSG causó sospechas y hasta un guardia amenazó con llamar a la policía. Aunque su primera intención era lograr una firma y decirle unas palabras a las afueras de su casa, no se esperó que Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista lo invitara a pasar a su casa de París para conocer al futbolista. Esto luego de que ella viera a Polcan afuera de la casa y le preguntara el motivo de su visita.

“De la nada aparece Antonela, nos señala la puerta y nos dice ‘vengan, vengan’. Ahí fue la escena que más me impactó: ella nos abrió la puerta de la casa. Nos podría haber mandado por otro lado pero prefirió dejarnos entrar a su hogar”, Juan Polcan a Infobae

Tras unas horas de espera, Roccuzzo invitó al fan y otro seguidor a pasar a la casa donde viven el a capital francesa. Juan contó muy entusiasmado sobre el momento en el que entró y vio a Messi parado frente a él, aun con el nerviosismo que sentía, pudo tomarse una foto con su ídolo y también consiguió una firma en la playera del equipo en el que juega y una más en su brazo que después convirtió en un tatuaje.

Instagram @juanpolcan

Ese momento especial para él lo compartió a través de su cuenta de Instagram donde contó parte del momento en el que pasó. También aprovechó para agradecer a Antonella, quien le abrió la puerta de su casa para que pudiera cumplir el sueño de conocer a Messi.

“Lo primero que veo es a Messi paradito adelante mío en shortcito, pantuflas y nos dice ‘hola’. Fue un momento increíble. Le dije todo lo que lo amaba, hicimos las fotos, me firmó la camiseta del club de futsal en el que juego, me dio un abrazo y me autografió el brazo", Juan Polcan a Infobae.