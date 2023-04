Lionel Messi debuta como modelo de Louis Vuitton y expresa enigmática reflexión sobre el futuro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El futbolista argentino Lionel Messi debutó como modelo para la exclusiva marca Louis Vuitton, por lo que pronto su imagen inundó las redes sociales, pero en medio de toda la algarabía el astro argentino también grabó un mensaje como parte de la campaña de la marca que para muchos sonó muy personal, ya que se refiere al futuro justo en un momento en el que está por definirse su destino en el futbol.

El protagonista de la campaña Horizon, habló sobre el futuro dejando una enigmática reflexión en donde menciona que no sabe que le deparará el futuro, pero con la confianza de que pueda pasarle algo bueno. “No sé qué será lo próximo, qué deparará mi futuro, pero como dije al principio me gusta imaginarme, pensar en cosas que puedan llegar a pasar, pero realmente no sé cuál será mi futuro y será lo que tenga que ser, lo que Dios quiera que tenga que ser, será”, dijo.

Lionel Messi aún no resuelve su futuro con el París Saint-Germain (PSG) por lo que diversos clubes se han acercado para tratar de convencer al delantero argentino, entre los que destacan Al Hilal de Arabia Saudita, quien habría puesto una millonaria oferta; el Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, quienes ya admitieron su interés; el Newell's Old Boys de Argentina, que también tratarían de convencer al jugador y el Barcelona de España, que también ha aceptado pláticas con su entorno.

Vestido elegantemente, el futbolista argentino lució en diversas fotografías de la exclusiva marca, también se le vio protagonizando un video que generó diversas reacciones de aficionados, pero también de personajes famosos que tienen una amistad con Messi como el cantante Maluma, pero quizás la mejor reacción llegó desde su esposa Antonella Roccuzzo quien reaccionó a la publicación de Louis Vuitton en su cuenta de Instagram.

Antonela compartió en una historia de Instagram la foto donde aparece su esposo y en donde colocó un emoji con ojos de corazón que también se viralizó en redes sociales ya que muchos fanáticos tienen en alta estima a la pareja. Mientras tanto, Leo Messi se prepara para encarar su próximo compromiso con el PSG donde buscará ganar para seguir en competencia por el título de la liga francesa.

Fuente: Tribuna