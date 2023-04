¿Todavía no sabes? Para que estés en 'onda con la chaviza', esto es lo que significa el código o22 en redes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Seguramente desde hace varios días haz navegado por redes sociales como Instagram, TikTok o incluso Facebook, en donde te percataste que muchos usuarios están usando una serie de códigos que al parecer no tienen ningún sentido, mismos que están conformados por una letra O minúscula, seguida de un número. Si hasta este momento no entiendes qué es lo que quieren decir, nosotros te informamos.

Las nuevas generaciones cada vez hacen más uso de la tecnología; sin embargo, además emplear a su gusto las plataformas digitales también se han hecho diversos cambios al lenguaje. Primero se apostó por el lenguaje inclusivo y poco a poco comenzaron a salir letras que los adultos no entendían. Ejemplo de ello fue el 'GPI' o el 'POV', cuyo significado después supimos se refería a la frase "gracias por invitar" o 'Point of view' qué en español quiere decir punto de vista, pero ¿y las nuevas?

Todo comenzó a través de la Red social de origen chino TikTok en donde los más jóvenes comenzaron a usar este código para indicar la inicial de la persona que les gusta o como comúnmente se le denomina un 'crush'. Si para este punto todavía no entiendes de qué va la tendencia, en realidad se usa más como un juego, ya que al ser todas las claves iniciadas con una letra O seguida de un número, es la cifra la que indica a qué letra del abecedario estamos haciendo referencia.

A: o22

B: o76

C: o99

D: o12

E: o43

F: o98

G: o24

H: o34

I: o66

J: o45

K: o54

L: o84

M: o33

N: o12

O: o89

P: o29

Q: o38

R: o56

S: o23

T: o65

U: o41

V: o74

W: o77

X: o39

Y: o26

Z: o10

Ahora que Instagram cuenta con la función de poner notas, otros usuarios sean válido de este juego un tanto confuso para ventilar la inicial del nombre de la persona por la cual se sienten atraídos; no obstante también se han empleado algunas palabras usándose los mismos códigos y con ello, orillan a la persona curiosa a descifrar qué es lo que realmente se está queriendo decir. Digamos que es más para desaburrirse y claro, sumarse a la tendencia.

Por el momento, no se conoce quién fue la persona que inició con esta tendencia pero sin duda ha sido del gusto de los usuarios, ya que además de estar presentes en las denominadas notas o videos cortos de TikTok, también las 'stories' o incluso publicaciones completas en Facebook o Twitter, permiten escribir de una manera diferente pero basta decirlo, también es un poco laboriosa, pues además de tener que conocer a la perfección este nuevo abecedario, también se requerirá de una buena inversión de tiempo para descifrar dicho mensaje.

Lo que no cabe duda es que esta no será la última tendencia que se vea en redes sociales y que confunda no sólo a las generaciones pasadas, sino también a los Millennials quienes pese a ser nativos digitales, a la fecha nos seguimos preguntando qué significan los códigos y sobre todo, a qué se refieren los más jóvenes quienes nos están dando la vuelta en temas de tecnología y sobre todo, maneras de comunicarnos.

