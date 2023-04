De miedo: Científicos encuentran grieta en el fondo del Océano Pacífico; podría causar un terremoto fatal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ahora que se realizó el Simulacro Nacional en México con el objetivo de prevenir a la ciudadanía ante un sismo de magnitud fuerte, científicos informaron que recientemente se ubicó una grieta en el fondo del Océano Pacífico mediante la cual se expulsa un líquido cuyas características son diferentes a las del cuerpo de agua que lo alberga, por lo que estudiarla permitirá no sólo conocer más sobre la actividad sísmica en el mundo, sino que también se prevé puede llegar a ocasionar un terremoto de más de 9 grados de magnitud.

Los encargados de revelar al mundo este descubrimiento fueron investigadores de la Universidad de Washington quienes informaron que esta peculiar grieta lleva por nombre Pythia's Oasis, la cual se encontró hace algunos años, específicamente en 2015, justo en el segmento de Oregón Central en la subducción de Cascadia en el fondo del Océano Pacífico; aunque de inicio se especulaba que lo que estaba haciendo era filtrar agua al centro de la tierra, en realidad la está expulsando, permitiendo enmarcar una teoría respecto a que las placas tectónicas podrían 'secarse' y con ello registrar un movimiento que sería fatal.

"Los fluidos proceden de la compactación del agua de los poros y de reacciones de deshidratación mineral con temperaturas de origen mínimas de entre 150° y 250°C, lo que sitúa el origen en el límite de la placa o cerca de él, frente a la costa de Oregon Central, la cual se extiende desde el norte de California hasta Canadá".

Así se ve la Pythia’s Oasis

Con el fin de explicar a detalle en qué consiste este líquido que es expulsado por la grieta de la cual no se tienen precedentes en el país, se informó que quizá funcione como un lubricante tectónico, de ahí que se haga énfasis en que en caso de faltar en suficiente podría provocar ser un desastre en donde por la ubicación no sólo resultaría afectado Estados Unidos sino también México y Canadá.

Desde la ubicación de la grieta, los científicos se dieron a la tarea de estudiar cuáles serían las posibilidades de provocar un terremoto fatal para la humanidad, por lo que se envió un robot submarino que encontró que de la grieta se expulsan burbujas que además de tener un fluido caliente, cuentan con una composición química diferente a la del fondo marino. Si la placa tectónica llega a moverse provocando un terrible terremoto de las dimensiones antes señaladas, se cree que puede afectar desde el oeste de Canadá hasta el norte de California y claro, afectar también al territorio mexicano.

Ubicación de la Pythia's Oasis

Pese a lo que se ha adelantado, los científicos insisten en remarcar en que los terremotos y los sismos no se pueden prever, especialmente el que podría ocasionar si en caso de faltar tal lubricante a la placa tectónica, por lo que se pidió a la ciudadanía evitar caer en pánico y sobretodo no hacer caso a información que no cuente con el aval científico, mismo en el que ya se está trabajando para explicar mejor el origen de esta grieta.

Si bien el hallazgo ha resultado alarmante para la ciudadanía, la comunidad científica también ha celebrado este tipo de acontecimientos pues permitirá conocer más sobre la actividad sísmica de todo el mundo. Cabe recordar que el Océano Pacífico es el que comprende el denominado Anillo de Fuego, el cual está compuesto por una formación de volcanes mismas que al registrar actividad dan pie a sismos de magnitudes diferentes.

