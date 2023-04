Gerard Piqué trata de evitar 'hate' mexicano y aún así lo atacan en redes por sus comentarios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Gerard Piqué ha estado en medio de la polémica por su ruptura amorosa con la cantante colombiana Sahakira y con los posteriores comentarios y situaciones que han surgido de esa situación. Ahora volvió a sobresalir entre las tendencias en internet, aunque esta vez con un comentario relacionado a su participación en la Kings League, una liga organizada junto a streamers y figuras conocidas del internet.

Durante una transmisión en vivo e n Twich, el exfutbolista español lanzó un comentario acerca del público mexicano, con quienes consideró que no sería bueno meterse. “Quiero decir algo que no me pueda caer ‘hate’, pero a los mexicanos no los puedo tocar", mencionó en primera instancia el dirigente de la liga que tanto éxito ha tenido en internet y recordó que su comentario va en referencia a lo sucedido en el pasado.

"Cuando tuve lo de Aniquiladores no sabes lo que fue, tuve que repetir los dos minutos en el juego y me cayó de todo”, agregó Piqué en referencia a una situación que se vivió en la Kings League y que involucró al equipo Aniquiladores, equipo del mexicano Juan Guarnizo y en donde hubo un cambio de regla en pleno partido que terminó afectando al equipo, ya que con esa decisión perdieron el encuentro por lo que las criticas de los fans no se hicieron esperar.

En redes sociales los mexicanos expresaron su descontento y el español sufrió las consecuencias de lo ocurrido en su liga, por lo que esta vez quiso mostrarse más cauto en sus comentarios; sin embargo, lo que dijo fue suficiente para que los fans de este lado del mundo volvieran a arremeter contra el exfutbolista con diversos insultos que incluso le recordaron a Shakira para meterse con él por sus declaraciones.

"Mira que no eres tan gilipollas sabes que si te metes con nosotros no te la acabas", comentó un usuario. "Hay que hacer que lo veten", se leyó en otro comentario. “Claro que Pique no puede meterse con los mexicanos, eso pasa cuando te metes con la reina de latam, Shakira”, dijo otro fan por lo que quedó claro que los fanáticos todavía no olvidan lo ocurrido y que el exfutbolista del Barcelona no es de su agrado.

Fuente: Tribuna