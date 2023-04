VIDEO: Mujer presuntamente poseída se vuelve viral tras cantar 'Waka Waka' en pleno exorcismo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que en TikTok se pueden encontrar videos de todo tipo, desde los que hablan del día de a día de las personas, mini documentales y hasta exorcismos, tal y como verás en un clip más adelante, en el que una mujer, presuntamente poseída, estaba en medio de una sesión de exorcismo; sin embargo, todos los presentes se impresionaron al ver lo que el presunto supuesto demonio podía llegar a hacer.

Los hechos ocurrieron en una iglesia de Latinoamérica, donde se aprecia a un pastor y a su grupo de creyentes, intentando sostener a una mujer, quien lucía desaliñada y se movía de manera errática, por su parte, el clérigo estaba realizando algunas oraciones para poder sacar al demonio del interior de aquella pobre persona, sin embargo, las cosas dieron un extraño giro en el momento en el que la supuesta víctima comenzó a entonar una canción.

El clip publicado por la cuenta de TikTok del usuario @pastorjuangabriel, se puede escuchar que la mujer canta el tema Waka Waka, tema del Mundial de África 2010, pero lo que dejó más impresionados a propios y ajenos es que la fémina (o el demonio, es difícil saberlo) cantan de manera muy similar a Shakira. Por otro lado, la supuesta víctima comenzó a mover las caderas al estilo de la exnovia de Gerard Piqué.

Esto provocó que algunos presentes se cuestionaran sobre lo que estaba ocurriendo, a lo que otra persona respondió: "Está cantando una canción de Shakira". Luego de ello, la mujer permaneció en silencio durante unos segundos. El pastor continuó haciendo sus oraciones, cuando nuevamente, la fémina comenzó a interpretar una canción, aunque en esta ocasión se trataba del tema Love the way you lie, de Rihanna.

Esto causó sensación en TikTok, donde varios mencionaron que el demonio poseía buenos gustos musicales, así como también se insinuaron que cantaba incluso mejor que Bad Bunny: "Ahora los demonios ya no poseen humanidad, ya facturan", "Ese demonio no se sabe bien la letra", "Te reprendo en el nombre de Piqué", "Lo bueno es que no la pueden demandar porque estaba poseída", "¿Son ideas mías o hace el amague de mover las caderas?".

Cabe señalar que esta noticia se volvió viral en este fin de semana, el cual coincide con la mudanza de Shakira a Miami, luego de haber permanecido durante 12 años en Barcelona, España, donde vivió con su expareja, Gerard Piqué, por lo que el clip se trataría de una bienvenida bastante original para la celebridad en su regreso al continente americano o ¿tú qué crees? ¿Crees que le gustaría o se reiría?

