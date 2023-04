Actriz de 'El Señor de los Cielos' se compromete con exjugador del América

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz de El Señor de los Cielos, Viviana Serna por medio de sus redes sociales compartió que se comprometió con el exfutbolista del América, Diego Reyes, esto luego de que los dos se fueran a la playa para hacer el momento más romántico de lo habitual, desatando una ola de buenos comentarios por parte de conocidos de la pareja, quienes se encuentran muy enamorados.

Aunque este emotivo momento ocurrió el pasado 27 de marzo, fue hasta este 21 de abril que se hizo pública la noticia, teniendo gran aceptación de sus respectivos seguidores, pues cabe mencionar que el exmundialista no hizo todo solo, pues sus fieles 'amigos' Kiki y Luca, lo acompañaron en el proceso de entrega del anillo pues incluso aprovecharon para posar ante la foto.

Actriz de El Señor de los Cielos da detalles de su compromiso con jugador de Tigres

Por su parte Viviana Serna ya concedió una entrevista para el programa matutino Hoy, donde afirmó que está muy feliz desde que su pareja se lo propuso, por lo que se encuentran ansiosa por la llegada del día de la boda, sin revelar por el momento cuando y donde será, pues cabe mencionar que la pareja ha sido muy hermética con respecto a su relación.

Me caso en la vida real, aparte me he casado como tres veces en la ficción", argumentó.

Por otra parte, Viviana mencionó que su prometido le entregó un anillo muy bonito, sin embargo este le quedó grande, es por ello que no lo había usado desde hace casi un mes que él le propuso matrimonio, debido a que planeó que lo mandara a arreglar, pero a hora ya puede presumirlo con sus amigos: “Me quedó enorme cuando me lo dio Diego, entonces. Apenas me lo arreglaron y entonces llevo dos días usándolo”.

Me siento feliz, emocionada. Estoy como emocionada, me gusta esta sensación de expectativa, de crear, de seguir creando con Diego. No sé, estoy emocionada”, comentó.

Por el momento, la publicación de la actriz registra un total de 131 mil 173 'me gusta', además de mil 443 comentarios, en los cuales destacan las muestras de cariño de algunos fans así como sus amigos del espectáculo, tales como Zuria Vega, Adrián Uribe, Fernanda Castillo, entre otros más que han trabajado con ella en los melodramas.

Fuente: Tribuna