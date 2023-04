Atacan a novia de José Manuel por hacer una transmisión en el funeral de Julián Figueroa; ella reacciona

Ciudad de México.- El pasado 9 de abril, el mundo de la farándula recibió una fuerte sacudida, luego de la muerte de el cantante, Julián Figueroa, quien falleció a tan sólo un mes de cumplir los 28 años. En aquellos días, lo que más resaltó fue el dolor de la actriz, Maribel Guardia, así como también lo hicieron las controvertidas intervenciones de los medios de comunicación y el hecho de que la estrella de Corona de Lágrimas se haya negado a permitir el ingreso de sus amigos del espectáculo a su hogar.

Algo que posiblemente quedó guardado para la posteridad, fue el rostro de la amiga de Maribel, Yadhira Carrillo, quien iba con toda la intención de extender un hombro a su colega, en donde podría llorar; sin embargo, la estrella de Mi pecado es amarte no pudo ingresar a la casa de Guardia. Este mismo caso se repitió con Lorena Herrera y otros famosos. Pero, alguien que sí pudo entrar a la morada fue José Manuel Figueroa, hermano mayor de Julián.

Cabe señalar que, el hijo mayor de Joan Sebastian no fue solo, ya que lo acompañó su prometida, Marie Claire Harp, quien es conductora del canal por cable Bandamax. En primera instancia todo parecía ir viento en popa. Sin embargo, más tarde, la presentadora de Buenas Bandas, fue fuertemente criticada en redes sociales por realizar una transmisión en vivo en las cercanías de la casa de Maribel Guardia, pese a que la actriz había pedido específicamente que ningún medio entrara al lugar.

Si bien este evento ya tiene más de 2 semanas de haber ocurrido, recientemente, Marie Claire pudo dar su versión de los hechos frente a las cámaras de De primera mano, programa de espectáculos de Imagen TV, conducido por Gustavo Adolfo Infante. La famosa declaró que se sintió muy mal al ver los comentarios negativos de las personas, quienes la criticaron por haber realizado dicho reportaje.

Al mismo tiempo, pidió una disculpa asegurando que no había hecho su transmisión con dolo. Finalmente, futura esposa de Manuel declaró que se quedará con el abrazo que Maribel le dio al llegar a su casa. Aunque resaltó que era una lástima haber conocido así a la famosa. Cabe señalar que Marie Claire y Julián Figueroa se conocían desde tiempo atrás, ya que el famoso solía frecuentar Banda Max, cuando acudía como invitado a alguno de los programas de dicho canal. Fue por este motivo que la muerte del joven cantante afectó también a Marie Claire.

Me sentí super mal cuando vi que se tergiverso todo, me sentí muy mal... ustedes saben que no fue con dolo ni con malicia, a los fanáticos de Maribel Guardia que de pronto se sintieron aludidos o se sintieron ofendidos, perdón, no fue con esa tónica. No fue así, yo me quedo con el abrazo enorme que me regaló Maribel, me dijo que era una lástima que nos hayamos conocido en estas circunstancias