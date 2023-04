Belinda estremece con el tremendo mensaje que le envió a Christian Nodal y a Cazzu por su embarazo

Ciudad de México.- Hace algunos días, Cazzu consiguió sacudir al medio del espectáculo, durante un concierto en su natal Argentina. Todo ocurrió cuando rapera subió al escenario portando un abrigo holgado y esponjoso, tras esto, la celebridad se deshizo de él, lo que mostró su abultado vientre, lo que provocó que los miles de presentes estallaran de euforia, por el embarazo de la celebridad.

Más tarde, el propio Christian Nodal confirmó, a través de sus redes sociales que muy pronto sería papá, lo que provocó que todas las miradas se giraran a observar a Belinda, quien fue la prometida del cantante de la música regional mexicana, hace poco más de 1 año. Por otro lado, la cuenta oficial de Instagram de la cantante de Boba, niña nice, se llenaron de comentarios de sus fans, quienes le pedían saber su postura por el futuro bebé de su exprometido.

A raíz de esto, la protagonista de Bienvenidos al Edén, compartió una fotografía de ella en la que presumía su vientre marcado, lo que fue tomado por muchos como un mensaje hacia Nodal, haciendo referencia a que ella no estaba embarazada. Debido a ello, la estrella pop fue criticada, argumentando que pese a que tenía un vientre de ensueño, nada se compraría con la felicidad que Christian se encontraba sintiendo en estos momentos.

Belinda reacciona al embarazo de Christian Nodal

Si bien, la cantante decidió guardar silencio en sus redes sociales, la realidad es que no pudo hacerlo en la realidad, ya que, recientemente tuvo un encuentro con la prensa en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, donde el principal tema de conversación fue precisamente el embarazo de Cazzu, a lo que Belinda, pacientemente, aprovechó para pedirle a las cámaras que no volvieran a cuestionarla con nada relacionado al cantante de Botella tras botella.

Les pido de favor nada más... sí quiero pedirles y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto porque la vida pasa, cada quién tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo no tengo por qué hablar de nadie