'Jerry' Bazúa se harta y se lanza contra Paulina Rubio tras tacharlo de mantenido en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- De nueva cuenta la querida cantante Paulina Rubio se encuentra envuelta en el escándalo debido a que su exesposo Gerardo 'Jerry' Bazúa decidió tomar acciones legales en su contra debido a que lo tildó de ser un mantenido. Sí, la hija de la fallecida actriz Susana Dosamantes (qepd) dio a entender en una reciente entrevista en el programa Ventaneando que ella mantenía económicamente al padre de su hijo menor.

Hace algunas semanas la llamada 'Chica Dorada' se encontró con la periodista Pati Chapoy para hablar de sobre su vida del pasado y aquí expuso: "Yo me hago cargo económicamente de mi familia, desde toda la vida y de ellos, los papás también. Es verdad. Tú fíjate ahí en los files (archivos)". Mientras que la abogada Sandra Hoyos avaló lo dicho por la intérprete de Ni una sola palabra ante las cámaras del vespertino de TV Azteca: "Puedo confirmar que todo lo que dijo Paulina es real".

Y sobre la cuestión económica, agregó: "De cierta forma no es a los papás, sino indirectamente a sus hijos cuando comparten tiempo con el papá. Quien tenga la posición financiera superior, es quien tiene la obligación de pasar la pensión alimenticia. Esto cubre todo lo que él quiera y deba gastar en el niño”, aseguró la defensora legal". Luego de que las declaraciones de 'La Pau' se volvieran virales, ahora Bazúa decidió responder con una demanda.

Hace un par de horas el exconcursante del reality La Voz... México emitió un comunicado para informar que inició un proceso legal en contra de Paulina: "Me dirijo a ustedes de manera honesta y transparente en relación a las recientes declaraciones de Paulina Rubio, madre de mi hijo menor, donde afirma que ella es mi sustento económico. Deseo aclarar que estas afirmaciones son falsas", inició escribiendo.

El originario de Culiacán, Sinaloa, destacó que es una mentira que su famosa expareja lo mantiene económicamente y destacó que además él también cumple con su labor de padre cuidando a Eros, hijo que procrearon en común: "También es falsa su declaración de que nuestro hijo es cuidado por los familiares de ella. Como padres compartimos responsabilidades, tal y como se estableció en nuestro acuerdo de paternidad firmado en octubre de 2020".

Jerry asegura que Paulina solo buscó difamarlo con las declaraciones que hizo ante Chapoy y destacó que decidió demandarla para proteger el bienestar, la educación y el desarrollo emocional, mental y físico de su hijo Eros, así como su paz como padre: "Siempre he buscado resolver los problemas de manera pacífica en beneficio de mi hijo, pero lamentablemente esto no ha sido posible. He recurrido a la ley para proteger tanto los derechos de mi hijo como los míos como padre". Cabe resaltar que hasta este momento Rubio no ha respondido a esta nueva contienda legal, pero se espera que lo haga pronto.

