Shock en Televisa: Tras infidelidad y divorcio, Paola Rojas confiesa su amor por 'Zague' en vivo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Paola Rojas dejó sin palabras a todos los televidentes de Televisa debido a que en el reciente programa de Netas Divinas confesó sus sentimientos por Luis Roberto Alves 'Zague', de quien lleva más de 5 años divorciada luego de descubrirle una infidelidad. La exintegrante de los noticieros de N+ reconoció que le tiene demasiado cariño al padre de sus dos hijos Paulo y Leonardo.

Fue durante el año 2018 cuando el presentador y comentarista de TV Azteca acabó en medio del escándalo luego de que salieran a la luz unas fotos íntimas y también un video, que no grabó para Paola, sino para otra mujer, en las que estaba sin ropa. De esta forma se descubrió que 'Zague' le estaba siendo infiel a su esposa y poco después se destapó que había tenido una hija fuera del matrimonio con una mujer originaria de Colombia.

En diversas entrevistas la exconductora del desaparecido noticiero Al Aire en Las Estrellas ha relatado entre lágrimas que atravesó un sufrimiento tremendo cuando se expuso que 'Zague' la engañaba: "Sí sentía mucha vergüenza, mucha vergüenza por muchas razones", declaró alguna vez. Pero a 5 años de que ocurriera el terrible incidente, Rojas cambió su perspectiva y ahora tiene sentimientos diferentes hacia el exfutbolista.

Mientras platicaban sobre los temas de exmaridos y separaciones en Netas Divinas, la exconductora del Canal Telehit, donde comenzó su carrera, explicó que en la actualidad ya está en otro proceso de su vida y que ya aceptó su separación: "Me acaba de pasar que en un evento había mucha prensa, me preguntan por mi vida actual y me preguntan sobre el padre de mis hijos y yo respondí con mucho cariño, ¡pues sí! yo le tengo mucho cariño", expresó.

Paola, quien ha tenido un largo noviazgo con el empresario Marcelo Imposti luego de su divorcio, explicó que los rencores hacia 'Zague' ya quedaron en el pasado y aseguró que en estos momentos tienen una gran relación: "No fue nada fácil, lo más difícil fue el tema público, pero él y yo vivimos años muy hermosos, yo me casé muy enamorada, yo disfruté mucho ese matrimonio, esos dos hijos que son una maravilla", relató muy conmovida.

Finalmente la conductora de 46 años admitió que siente mucha admiración por el mexicano-brasileño debido a que es un excelente padre y continuó en halagos hacia él: "En su momento menté madres, pero ya acabó ese proceso, ya sané, ya me perdoné, lo perdoné... Estamos en otro momento, le tengo cariño, agradecimiento, admiración y no recuerdo eso como un fracaso", declaró dejando sin palabras al público de Unicable.

