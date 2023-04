Tras complicaciones con su salud, Silvia Pinal llega a 'Ventaneando' y lanza certera indirecta Luis Miguel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de padecer diversos problemas de salud, la querida primera actriz, Silvia Pinal, apareció de manera sorpresiva en Ventaneando, donde le envió un certero mensaje al padre de su bisnieta, Michelle Salas, se trata de nada más y nada menos que de Luis Miguel, ¿Quieres enterarte de qué fue lo que le dijo? Entonces presta mucha atención porque en las siguientes líneas te enteras de todos los detalles.

Si bien, es posible que muchos lo ignoren, la realidad es que, Luis Miguel y Silvia Pinal estarían emparentados, esto es debido a que hace algunos años, el cantante de éxitos como La incondicional, Tengo todo excepto a ti, Ahora te puedes marchar y Hasta que me olvides, tuvo un amorío con la hija de Sylvia Pasquel, Stephanie Salas, de dicha relación, nació la supermodelo, Michelle Salas; sin embargo, el cantante tardó mucho en reconocer su paternidad.

De acuerdo con algunos datos, Luis Miguel habría reconocido a Michelle como su hija, prácticamente cuando ésta ya era una adolescente y se sabe que tienen una relación cordial, aunque la ahora mujer de 33 años, frecuenta mayormente a su madre, abuela y hasta bisabuela, la primera actriz, Silvia Pinal, con quien se le habría visto tomarse diversas fotografías que suele publicar en sus redes sociales.

Silvia Pinal le envió mensaje a Luis Miguel

Es bajo este contexto que el medio en espectáculos de TV Azteca, Ventaneando, acudió a entrevistar a la actriz del Amor de María Isabel, en una de las raras ocasiones en las que se puede apreciar a la actriz salir de su casa. De acuerdo con datos del mismo medio, la famosa habría acudido a disfrutar de distintos platillos típicos mexicanos, en el restaurante, El Arrollo, donde fue muy bien recibida por el dueño.

Fue en dicha ocasión, cuando la prensa aprovechó para cuestionar a la famosa sobre si iría a ver a Luis Miguel en su presentación en la Ciudad de México, misma que anunció recién el pasado miércoles, 19 de abril, a lo que ella respondió que ha mantenido contacto con 'el Sol' y reconoció que acudiría a ver su presentación, siempre y cuando él les enviara los boletos para que ellas puedan asistir.

Luis Miguel va a venir, bueno yo he estado con él y lo he visto, lo he visto. Si nos invita a nosotras pobrecitas, pues vamos, vamos 'Solecito', ya sabes que contigo pan y cebolla

A su vez, el reportero aprovechó a para preguntarle a la famosa sobre su querida casa de Acapulco, misma que tuvo que vender hace ya varios años. La actriz y bailarina reveló que no la vendió por gusto, sino porque sus hijos la convencieron de hacerlo, aunque dejó entrever que era de algo de lo que se arrepentía, puesto le gustaba mucho: "Yo la casa la vendí, pues. Hace mucho tiempo. No la vendí yo, la vendió toda la familia. Dijeron que no, que no querían, que mejor tuviéramos otra cosa y yo dije pues órale. La casa está preciosa, la casa está muy bonita".

Fuentes: Tribuna