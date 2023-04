Tras ser acusado de acoso, Aleks Syntek es señalado por atropellar a una reportera; él aclara todo

Ciudad de México.- Si bien, Aleks Syntek es uno de los cantantes más prolíficos de la industria de la música mexicana, también es uno de los que más controversias ha provocado, siendo una de las más llamativas, aquella vez que fue acusado de acosar sexualmente a un menor de edad británico, a quien, presuntamente le habría enviado mensajes subidos de tono con la intención de conocerlo mejor.

Luego de mucho tiempo de esta polémica, el exmiembro de Chiquilladas volvió a dar de qué hablar después de que fue acusado de atropellar a una reportera. Los hechos se registraron el pasado 25 de marzo, día en el que el afamado conductor, Xavier López 'Chabelo' perdió la vida, motivo por el que varias celebridades acudieron al velorio para presentar sus respetos, entre ellos se puede mencionar el intérprete de Loca.

Como algunos recordarán, en las afueras de la agencia funeraria, se encontraban un grupo de reporteros, quienes buscaban conseguir un poco de información sobre lo ocurrido, así como algunas palabras de condolencias por el deceso del conductor de En familia con 'Chabelo'; fue en este momento que el cantante de éxitos como Duele el amor, Corazones invencibles, Tu necesidad, Intocable y De noche en la ciudad, arribó al recinto.

Debido a ello, muchos reporteros se arremolinaron al rededor de su carro para saber lo que pensaba sobre la muerte de 'Chabelo', en dicho instante, Aleks atropelló sin querer a una de las periodistas, noticia que rápidamente se tergiverso, ya que, algunos medios lo acusaron de haber atropellado a una transeúnte, antes de ingresar al funeral de 'Chabelo', lo que evidentemente dañaría la imagen de Syntek.

No fue sino hasta casi 1 mes después, cuando el cantante dio, en exclusiva para Venga la Alegría, su versión de los hechos, señalando que la persona a la supuestamente atropelló era una reportera y, afirmó que estaba a punto de bajar a ver cómo estaba, pero en ese momento, los medios se arremolinaron junto a él y no pudo lograrlo. El cantante también resaltó que la periodista fue una de las que lo intentó entrevistar, lo que lo hizo dudar de que en realidad la hubiera atropellado.

Entonces había una rampa en el estacionamiento y cuando subí, yo no veía, osea estaba la rampa así, cuando subí fue cuando supuestamente quedó atorado el pie de una chica, una reportera que estaba ahí. Entonces yo me hice para atrás y antes que yo me pudiera bajar, como dicen, para pedirle una disculpa, se atumultaron todos y ella también a ponerme micrófonos en la ventana. Entonces me di cuenta que ella estaba bien. De hehco hasta dudé que haya sido real, ¿sabes? es muy extraño. Una persona que que le pasa una llanta encima se va para el hospital